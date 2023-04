Fin de « Le diplomate » expliqué : qu’est-il arrivé à Kate Wyler et qui a orchestré les deux explosions

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « la diplomatie» (« Le Diplomate » dans sa langue d’origine), série netflix protagonizada por Keri Russell, narra la historia de Kate Wyler, quien planeaba viajar a Kabul para su próxima asignación, pero se ve obligada a vivir en un ámbito desconocido e incómodo cuando el presidente le pide que se desempeñe como embajadora de los Estados Unidos en el Royaume-Uni.

Bien qu’il n’aime pas une position plus formelle et accrocheuse, il doit accepter que la guerre menace un continent et fait rage sur un autre. En plus de désamorcer les crises internationales et de forger des alliances stratégiques à Londres, elle doit tenter de sauver son mariage avec le diplomate et homme politique vedette Hal Wyler.

« la diplomatie» commence par une attaque hostile contre un navire britannique, amenant Kate à assumer un nouveau rôle et à mettre ses compétences à l’épreuve. Bien que des soupçons pointent vers l’Iran, l’ambassadrice est sûre que ce n’est pas le cas, mais elle doit le prouver pour éviter une guerre.

Kate Wyler devient la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni dans « The Diplomat » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « LA DIPLOMATIQUE » ?

Comme Kate doit accepter un entretien de peur d’être démis de ses fonctions avant d’avoir reçu ses lettres de créance officielles, Hal est kidnappé et reçoit un message important de l’ambassadeur d’Iran au Royaume-Uni prouvant que l’Iran est piégé.. Mais par qui ?

Bien que l’ambassadrice et ses collaborateurs s’efforcent d’éviter la guerre, les déclarations du premier ministre Trowbridge compliquent le tout et les plans du président Rayburn dans le Golfe mettent l’état-major en alerte. De plus, Kate a du mal à s’entendre avec Hal.

Les tensions entre un Hal déterminé et une Kate têtue atteignent leur paroxysme lorsque le protagoniste de « la diplomatie» découvre que son mari était au courant qu’elle était considérée pour le poste de vice-présidente pendant plus d’un mois, c’est-à-dire qu’il n’a pas été honnête en parlant de son divorce.

Alors que la situation s’aggrave, Kate décide que la seule façon de tout arrêter est de découvrir qui était vraiment responsable de l’attaque, cependant, ce n’est pas une tâche facile, comme en témoigne la mort de l’ambassadeur d’Iran au Royaume-Uni lors d’une réunion. .avec le ministre des Affaires étrangères britannique Austin Dennison.

Mais avant de mourir, il révèle que les Russes le surveillent et que Roman Lenkov, un mercenaire de l’ombre travaillant pour le Kremlin, a orchestré l’attaque du navire de guerre.. Kate était également à la réunion, alors elle rencontre un ambassadeur russe et obtient de nouvelles informations.

Hal Wyler a ses propres projets politiques dans la série « The Diplomat » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA DIPLOMATIC » ?

Qui est responsable du bombardement ?

La protagoniste de « The Diplomat » informe ses collaborateurs que l’ambassadeur de Russie lui a révélé où Lenkov se trouvera dans les prochains joursPar conséquent, ils ont besoin de l’autorisation de la France pour procéder à une opération d’arrestation, alors Kate se rend à Paris avec Dennison pour faire face à la situation.

Pendant ce temps, Hal reste à Londres et prononce un discours important au nom de sa femme, avec qui les choses semblent s’améliorer. Cependant, lorsque le politicien accepte de rencontrer le député Merritt Grove, il gâche tout.

Au cours de l’entretien avec le représentant français, Kate découvre que le plan n’est pas seulement d’arrêter Lenkov, mais de l’exécuter. Avec quoi l’ambassadeur comprend que le seul à bénéficier de cette mort est le Premier ministre Nicol Trowbridge.

D’autre part, Hal insiste pour assister à la rencontre avec Merritt Grove, mais Stuart Heyford arrive au lieu de rendez-vous pour l’en empêcher. Grove refuse de parler à une autre personne à l’ambassade et se dirige vers sa voiture, mais avant qu’il ne puisse monter, le véhicule explose avec Hal et Stuart à proximité. Vont-ils survivre ? Vont-ils exposer Trowbridge ? Y aura-t-il une saison 2 ?