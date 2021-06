Halsey annonce un nouvel album If I Can’t Have Love, I Want Power avec Nine Inch Nails

If I Can’t Have Love, I Want Power sera produit par les icônes de Nine Inch Nails, Trent Reznor et Atticus Ross.

Halsey vient de révéler qu’elle a enregistré un nouvel album intitulé Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir avec des clous de neuf pouces.

Le mois dernier (25 mai), Halsey a envoyé les fans dans l’effondrement après taquiner une nouvelle ère sur son site internet. La jeune femme de 26 ans a mis en ligne de nouvelles pages avec le terme LPIV écrit en haut d’elles et les fans ont rapidement déduit que LPIV était une référence à son quatrième album. Halsey a également semblé taquiner les paroles, notamment « Tout cela est temporaire » et « Pourquoi m’aimes-tu si mal? »

Maintenant, Halsey a confirmé que son quatrième album studio est en route et qu’il est produit par Trent Reznor et Atticus Ross.

Quand est-ce que Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir ?

Nouvel album de Halsey : date de sortie, implication de Nine Inch Nails et tout ce que nous savons jusqu’à présent. Photo : @iamhalsey via Instagram, @nineinchnails via Instagram

S’adressant à Twitter, Halsey a annoncé le projet en tweetant : « Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir » et en ajoutant : « Le QUATRIÈME album de Halsey produit par Trent Reznor et Atticus Ross ». Halsey a également partagé un extrait d’une chanson sans nom dans laquelle elle chante : « Tout cela est temporaire, tout cela est… », à côté d’un panneau d’affichage noir et rouge taquinant le nouveau projet.

Le compte Instagram officiel de Nine Inch Nails a également partagé la vidéo et, à en juger par le clip, il semble que Halsey embrasse pleinement le son rock de Nine Inch Nails. Cela marque la première fois que Nine Inch Nails produit un album entier pour une pop star. Halsey n’est pas étranger au rock cependant. Beaucoup de ses chansons, dont « Nightmare », sont fortement influencées par le rock.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de date de sortie officielle pour le nouvel album, mais les fans pensent qu’il pourrait sortir le jour de l’anniversaire de Halsey, qui est le vendredi 29 septembre de cette année. Il est également possible que Halsey sorte le premier single dès ce vendredi.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous enthousiasmé par un album rock de Halsey ?

