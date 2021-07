Savannah Smith de Gossip Girl confirme que Monet de Haan est lesbienne

« Alors oui, elle aime les filles ;)… Et seulement les filles. »

Avant HBO Max Une fille bavarde avait même été diffusé, le showrunner Joshua Safran avait déjà taquiné que la nouvelle itération de Une fille bavarde serait « très, très étrange » – quelque chose que la série originale n’était pas.

Répondant à un fan qui a demandé de quelles différences Safran était le plus fier entre l’original et la nouvelle série, il a répondu « la majorité des personnages étant divers et/ou queer ».

Jusqu’à présent, Une fille bavarde a présenté aux téléspectateurs Max Wolfe de Thomas Doherty, qui est pansexuel, Aki Menzies d’Evan Mock, qui est bisexuel, et Luna La de Zión Moreno, qui est une femme trans.

Et maintenant, après des semaines de spéculations de la part des fans, il a été confirmé que Monet de Haan de Savannah Smith est un personnage lesbien.

Savannah Smith, qui joue Monet, s’est rendue sur Twitter avant la sortie de Une fille bavarde l’épisode 3, ‘Lies Wide Shut’, pour confirmer la sexualité de son personnage.

Écrivant à ses abonnés, Savannah a déclaré: « Alors oui, elle aime les filles 😉 » suivi de « Et seulement les filles », indiquant clairement aux fans que Monet est lesbienne.

alors oui, elle aime les filles 😉 – Savannah Smith (@ssavannahsmith) 21 juillet 2021

Et seulement des filles. – Savannah Smith (@ssavannahsmith) 21 juillet 2021

Bien que nous ne soyons qu’à 3 épisodes de la série, il semble que les fans en viendront à en apprendre davantage sur Monet, qui est le meilleur ami et représentant des relations publiques de Julien Calloway, en tant que personnage au fur et à mesure que la saison avance.

S’adressant à Looper, Savannah a dit que nous pouvons nous attendre à ce que Monet « entre dans des relations familiales et amoureuses » dans la saison 1.

Dans l’épisode 3, on voit Monet embrasser une fille au bar pendant que Luna parle au téléphone.

La semaine dernière, Une fille bavarde Le showrunner Joshua Safran a également confirmé que le personnage de Zión Moreno, Luna La, était une femme trans.

Dans une interview avec Variety, on a demandé à Safran si Zión jouait ou non Luna en tant que personnage cisgenre. Il a dit: « Non, Luna est trans. Je dis ça, mais je ne sais pas à quel point il y a une référence à ça. Mais oui, Luna est une femme trans dans la série. » Safran a déclaré à la sortie. « Nous avons décidé en tant qu’écrivains que ce n’était pas une série sur la façon dont elle est devenue elle-même authentique. Ce n’est tout simplement pas notre histoire. Luna est Luna pour ces gens, et c’est tout. »

