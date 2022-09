Le régime strict de Christian Bale pour tourner The Machinist

in

Curiosités

l’acteur de Homme chauve-souris Il est connu pour sa façon de travailler à chaque tournage où il n’hésite pas à devenir le personnage qu’il incarne.

©AmazonChristian Bale pesait moins de 50 kilos.

La méthode d’action et balle chrétienne Ce sont deux choses qui vont de pair. A l’acteur qu’on a su voir dans des productions comme la trilogie de Homme chauve-souris de Christophe Nolan ou dans le récent Ford contre Ferrari de James Mangold Il aime se fondre dans les personnages qu’il interprète. Quand est-ce que Psycho américainpar exemple, avaient non seulement le même régime alimentaire et le même programme d’exercice que Patrick Batmanmais il a même réparé ses dents pour qu’elles soient parfaites, comme ce protagoniste devrait l’être.

Mais il y avait une situation où tout était trop extrême. En 2004, alors qu’on ne l’avait pas encore vu portant le costume du Chevalier de la nuit dans Batman commence, balle chrétienne a été embauché par Brad Anderson arriver à être le protagoniste de Le machinisteun thriller psychologique où pratiquement rien n’est ce qu’il paraît et où l’on se retrouve avec un personnage complètement brisé par les circonstances que l’on découvrira au fur et à mesure du film.

Dans Le machiniste, Trevor Reznik dans le rôle de Christian Bale C’est un homme qui travaille dans une usine et qui a une vie sans sens. Rongé par le stress et quelques problèmes inconnus, il est complètement dénutri. Pour ne rien arranger, ce manque de nourriture provoque des troubles du sommeil et commence même à avoir des difficultés à distinguer la réalité du fantasme. Si l’on retient très bien quelque chose de ce film, outre la résolution inattendue, c’est l’état physique du protagoniste.

Devenir Trevor Reznick, balle chrétienne il a suivi un régime strict dans lequel pendant les mois de tournage, il ne mangeait qu’une pomme et une boîte de thon par jour. De plus, il consommait des pilules comme celles que prennent les bodybuilders pour se déshydrater et faire ressortir leurs muscles. Le résultat était un personnage qui pesait moins de 50 kilos. Pour un homme qui mesure environ 1,83 mètre, il s’agit clairement d’un nombre excessivement bas.

+ Travail sur le plateau avec Christian Bale

Lors du tournage de Le machinistele dévouement de balle chrétienne n’a jamais faibli (ha!). L’acteur britannique n’a pas remis en cause son alimentation, donc depuis la production ils ont toujours dû penser à des alternatives pour le contenir. Pour cette raison, il y avait toujours une équipe médicale qui le suivait de près pour savoir jusqu’où cet artiste pouvait aller sans que sa santé soit irrémédiablement affectée. Au total, il a perdu près de trente kilos pour devenir Trevor Reznick.

