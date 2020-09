Les cheveux gris de Logan Lerman ont plongé Internet dans un effondrement complet

Logan comme Poséidon? Dans la série télévisée Percy Jackson? Avec ces cheveux? Nous adorerions le voir!

Lecteurs, je vous ai tous réunis ici aujourd’hui pour discuter de Logan Lerman. Plus précisément, les cheveux de Logan Lerman. Plus précisément encore, Logan Lerman’s gris cheveux. Oui, l’éternel petit ami d’Internet porte maintenant un look sel et poivre très chic et les gens sont ICI! POUR! IL!

La nouvelle photo, partagée par la petite amie de Logan, Ana Corrigan sur Instagram, montre Logan se promenant avec un masque accroché à son visage, nous donnant un moment par-dessus l’épaule et un aperçu de son nouveau “ faire ”.

Inutile de dire que le claquement a plongé Internet dans un effondrement absolu – et cela n’a fait que renforcer le besoin urgent de voir l’acteur dépeindre Poséidon dans la nouvelle série télévisée Percy Jackson, à venir sur Disney +.

Avec la soif de Logan Lerman aux cheveux gris de plus en plus forte, certains ont même commenté à quel point les vibrations de sel et de poivre rappelaient un peu la strie grise de Percy Jackson. Les photos ont également amené les fans de la série Percy Jackson à doubler leurs rêves de fans de Logan jouant Poséidon dans la prochaine série télévisée Disney +.

Logan comme Poséidon? Avec ce cheveux? Nous adorerions le voir!

En fait, Logan a déjà parlé de la possibilité de rejoindre la nouvelle série en tant que Poseidon dans une interview avec Entertainment Tonight, en disant: “Alors, ils ont annoncé le développement de cette émission. Je me demande quand ils seront prêts à le faire. Ils doivent approuvez les scripts, budgétisez-le et lancez-le. Faites tout cela. Donc, cela pourrait être un peu loin pour eux, vous savez. Je suis curieux de savoir s’il y aurait un rôle qui serait intéressant pour moi ou quelque chose comme ça. J’y réfléchirais certainement.

BRB, je manifeste.

