Sasha Calle est Supergirl dans le film Flash de DC

Attention, fans de DC car nous avons une toute nouvelle Supergirl. Actrice Sasha Calle, connue pour son rôle sur Les jeunes et les agités, a été choisi pour le rôle et devrait faire ses débuts dans Le flash film solo. Ezra Miller reviendra en tant que Scarlet Speedster dans la prochaine adaptation de DC Comics, qui a récemment commencé le tournage. Calle jouera aux côtés de Miller dans le film tant attendu.

La nouvelle a été révélée par Le flash réalisateur Andy Muschietti sur Instagram. Il a publié une vidéo de lui-même annonçant la nouvelle à Sasha Calle, qui a battu plus de 400 autres candidats possibles pour devenir la nouvelle version grand écran du héros emblématique de DC. Calle a fondu en larmes lorsque Muschietti lui a révélé le costume de Supergirl et lui a dit qu’elle avait gagné le rôle. Muschietti avait ceci à dire à propos du casting dans une déclaration.

« J’ai vu plus de quatre cents auditions. Aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, au Mexique, en Colombie. Le vivier de talents était vraiment incroyable et il était très difficile de prendre une décision, mais nous avons finalement trouvé une actrice destinée à jouer ce rôle. «

Il n’avait pas encore été révélé que Supergirl devait faire partie de Le flash. Cependant, on savait que Warner Bros.développait un possible Super Girl film solo. Il semble que l’idée soit de nous présenter la version du personnage de Sasha Calle ailleurs avant de faire la une d’une aventure en solo. Le flash s’annonce maintenant comme une affaire bien remplie, puisque Ben Affleck et Michael Keaton apparaîtront respectivement comme leurs versions de Batman. Le film ouvrira le multivers DC, avec le Point de rupture scénario servant d’inspiration pour l’histoire.

Les fans de DC ont appris à connaître Melissa Benoist en tant que cousine de Superman, Kara Zor-El, sur The CW Super Girl au cours des dernières années. Cependant, il a été confirmé que le temps de Benoist en tant que personnage touche à sa fin, car la série se terminera avec la saison à venir. On ne sait pas si Supergirl rejoint le DCEU ou non. On ne sait pas non plus ce que cela signifie, le cas échéant, pour l’avenir de Henry Cavill en tant que Superman. Cela est resté trouble depuis la sortie de Ligue de justice en 2017.

UNE Super Girl Le film a été précédemment publié en 1984, avec Helen Slater dans le rôle titre. Il est né suite au succès de Superman: le film et Superman II. Malheureusement, le film a été critiqué par la critique à l’époque et n’a pas été un succès financier.

Cela représente une énorme pause pour Sasha Calle. En plus de son travail sur Les jeunes et les agités, Calle a également joué dans la série Mal-à-l’aise en société. Mais c’est, de loin, son concert le plus prestigieux à ce jour. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Le flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. Ne manquez pas de regarder la vidéo par vous-même sur Instagram d’Andy Muschietti.

