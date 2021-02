Courtney Love explique ses raisons de quitter le théâtre

Courtney Love non seulement il aurait un nom dans l’industrie du divertissement grâce au travail de son groupe de rock « Trou», Mais gagnerait également en visibilité après une carrière d’acteur prometteuse, atteignant une nomination pour Golden Globe pour sa participation au film « Le peuple contre Larry Flynt« en 1996.

L’artiste décrirait cette étape à la fin des années 90 comme l’une des périodes les plus drôles de sa carrière à travers une publication sur Instagram, mais en même temps elle assurerait qu’elle «a cessé d’être capable» d’être actuelle en raison de «beaucoup de # MeeToo’sCela m’a poussé à quitter cette profession.

«Personne ne voulait me croire et je n’allais pas m’arrêter. Alors je suis parti. Et j’ai arrêté », a écrit Love, partageant quelques photos d’elle lors de certaines performances sur le tapis rouge. « Ça me va. Peut-être que dans ma prochaine vie je serai plus fort et capable de le supporter. Chapeau à ceux qui le peuvent. Même si c’était super amusant. «

À un autre moment du message, Le voit Il a rappelé certains des bons moments qu’il a passés en travaillant aux côtés du réalisateur Milos Forman, partageant une vidéo d’archives dans laquelle le réalisateur loue sa performance. « Pendant quelques années, grâce à Milos Forman, elle était une actrice professionnelle et une star de cinéma. »

« J’adore être ici à Angleterre. Mais bien sûr, le jeu me manque parfois. Au son d’un grand metteur en scène. Une des plus belles expériences que vous puissiez vivre en tant que femme, je pense. Tout le glamour qui vient après est amusant, décalé, beau. Mais la confiance que l’on peut avoir avec un grand réalisateur? C’est l’une des choses les plus profondes que j’aie jamais connues.

Le voit agirait à nouveau sous la direction de Forman dans « Homme sur la Lune», Film de l’année 1999 avec Jim Carrey sur la vie de Andy Kaufman, pionnier de «l’anti humour» à la télévision américaine.

Depuis Le voit il a fait partie d’autres productions, y compris des rôles dans la série télévisée « Fils de l’anarchie« , »Empire« Y »Vengeance». De plus, il faisait partie du casting principal du téléfilm « Menendez: frères de sang« En 2017, en plus de »La longue venue», Le prochain film de James Franco.