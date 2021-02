Nicolas Cage voulait changer son nouveau film d’horreur

Nicolas Cage a contribué à faire en sorte que son nouveau film « Willy’s Wonderland » était plein de leurs animaux préférés.

C’est selon le réalisateur Kevin Lewis et le scénariste GO Parsons, qui ont révélé ensemble dans une interview que le film d’horreur avait été jeté par l’acteur.

Cage dépeint The Janitor dans ce que Entertainment Weekly a décrit comme « le premier film culte de 2021 « , qui suit le nettoyeur de restaurant aux prises avec une série de Créatures animatroniques géantes en service.

Le cinéaste et réalisateur a déclaré à EW que Cage avait insisté pour qu’il y ait plus de reptiles et d’amphibiens dans la sélection des animatroniques démons.. «Nic aime les reptiles, les amphibiens et les dinosaures. C’était lui qui disait: «Hé, fais de cet alligator, fais de ce caméléon. Prenons une tortue au lieu d’un mammifère normal », a déclaré Parsons.

Parsons a ajouté: « Quand j’ai écrit le scénario, j’ai mis une ligne, qui était » Viens à moi, frère « . Lui et Willy se regardent et il dit: «Viens voir mon frère.

« Willy’s Wonderland » créé en VOD au cours du week-end et projeté dans les théâtres à travers les États-Unis.