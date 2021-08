Un jeune de 12 ans détaille une rare morsure de requin près du rivage de la plage du Maryland

Une fillette de 12 ans de Pennsylvanie a décrit avoir trouvé « du sang partout » après avoir reçu 42 points de suture la semaine dernière, ce qui, selon les autorités, est la première morsure de requin non-pêcheur de l’histoire du Maryland.

Jordan Prushinski se trouvait dans des eaux peu profondes sur la plage de la 119e rue à Ocean City en vacances avec sa famille le 2 août lorsqu’elle a ressenti une douleur au bas de la jambe gauche. Sa famille l’a emmenée à l’hôpital général de l’Atlantique à Berlin.

« Une vague s’était écrasée. J’avais l’impression que quelque chose avait couru dans mes jambes, comme si un crabe en fer à cheval avait été ramassé et s’était écrasé dans mes jambes, c’est ce que je pensais, alors je suis sorti en courant et j’ai trouvé du sang partout une fois que je suis sorti de l’eau », a-t-elle déclaré à l’affilié de NBC WRDE.

C’est la première fois dans l’histoire du Maryland qu’une personne qui ne pêchait pas est mordue par un requin près du rivage, ont déclaré au Washington Post des responsables de l’Ocean City Beach Patrol et du Maryland Department of Natural Resources.

Jordan Prushinski, 12 ans, a reçu 42 points de suture après qu’un requin l’a mordue près des rives d’une plage du Maryland. AUJOURD’HUI

Prushinski a raté un tournoi de softball la fin de semaine dernière alors qu’elle récupérait, mais elle a dit à son équipe que c’était pour une bonne raison.

« Que j’ai été mordue par un requin et cela me donne une bonne histoire à raconter à mes amis », a-t-elle déclaré à WRDE.

Le risque de morsure de requin reste extrêmement faible, selon les scientifiques.

« Ils n’ont aucun intérêt pour les gens, ou quoi que ce soit, de notre taille, en tant que nourriture », a déclaré à Kerry Sanders AUJOURD’HUI lundi, Hans Walters, un scientifique de terrain de la Wildlife Conservation Society. « Les requins dans nos eaux sont le signe d’un océan en bonne santé, et c’est quelque chose dont nous devrions être fiers dans notre arrière-cour. »

Cet été, le nombre d’observations de requins a augmenté, car de plus en plus de personnes recherchent entre les patrouilles de requins avec des hélicoptères, les scientifiques marquant et suivant certains requins et les amateurs de plage avec des drones filmant les requins.

De Panama Beach, en Floride, jusqu’à la côte est jusqu’à Long Island, New York, il y a eu une augmentation des observations d’espèces de requins, des requins-marteaux aux grands blancs.

L’instructeur de surf Atsushi Yamada a récemment été mordu à la jambe alors qu’il enseignait le surf à des enfants à Tybee Island, en Géorgie, où trois morsures de requin ont été signalées au cours des deux dernières semaines.

Un quartier de Longboat Key, en Floride, a également vu un afflux spectaculaire de requins dans les canaux derrière leurs maisons alors que les requins tentent d’échapper à une marée rouge mortelle qui sape l’oxygène dont ils ont besoin pour survivre dans l’eau salée.

Les membres de la communauté ont dit à Sanders que les plus gros requins mangent les plus petits pour survivre, mais beaucoup d’entre eux sont morts et se trouvent maintenant au fond des canaux.

« Il n’y en avait que des milliers », a déclaré Janelle Branower, résidente de Long Boat Key, AUJOURD’HUI. « C’était comme si vous pouviez traverser le canal sur le dos des requins. »

Les conseils des scientifiques pour éviter les requins comprennent la lecture de la signalisation sur les plages, éviter de nager près des poissons-appâts ou des personnes pêchant qui peuvent attirer les requins, et être prudent en nageant au crépuscule ou à l’aube.