Stranger Things 4 : de nouvelles photos et des détails officiels font avancer la saison la plus terrifiante sur Netflix

La plateforme a présenté de nouveaux aperçus des prochains épisodes de la série et l’un de ses réalisateurs a anticipé ce qu’on y verra. Découvrez tout ce qui a été publié!

©NetflixStranger Things 4 : de nouvelles photos et des détails officiels font avancer la saison la plus terrifiante sur Netflix.

Nous nous rapprochons de la quatrième saison de choses étrangesl’une des séries les plus acclamées par les millions d’abonnés du service de streaming Netflix, donc les attentes de retour sont très élevées. Une bonne nouvelle, c’est ce que les fans viennent de recevoir, puisque les premières photos officielles ont été présentées et son créateur a parlé de ce qu’on verra dans les prochains épisodes.

« Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. La bande d’amis est séparée pour la première fois, et tout le monde essaie de récupérer malgré les problèmes à l’école. En cette période où se sentant si vulnérable, un une nouvelle menace surnaturelle terrifiante émerge, un mystère qui, s’il était résolu, mettrait fin aux horreurs du monde à l’envers »était le synopsis révélé.

Le streaming a publié une nouvelle déclaration, dans laquelle les sentiments de l’un des frères étaient connus Cancre avant le lancement imminent. « Je pense qu’ils seront heureux quand ils le verront. C’est très, très long, c’est pourquoi cela nous prend beaucoup de temps. Je suis constamment impressionné par la perspicacité des fans et la rapidité avec laquelle ils peuvent assembler quelque chose avec très, très peu d’informations.« , assuré Ross sur le balado Société actuelle avec Krista Smith. Nous avons aussi les premières photos officielles !

« C’est son histoire. Et les adultes sont dans Jaws et Close Encounters, puis les adolescents sont dans Nightmare on Elm Street ou Halloween. Mais, cette année, nous n’avons pas les enfants. On ne peut plus faire Les Goonies. Et donc, tout d’un coup, nous nous penchons beaucoup plus sur ce territoire de film d’horreur que nous aimons. C’était amusant de faire ce changement. »a expliqué le créateur de l’émission. Il ne fait aucun doute qu’au vu des images et de ce qui est mentionné par Rossnous serons confrontés à une livraison avec une grande part de terreur.

Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono et Matthew Modine reviendra pour le tome 1 qui sortira le 27 mai. Ce sera une saison divisée en deux parties, donc la prochaine tranche d’épisodes de choses étranges sera disponible sur Netflix le 1 Juillet.

