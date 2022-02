Sweet Magnolias : les raisons qui confirment la saison 3 sur Netflix

Enfin! Après un an sans nouvelles, Netflix a publié hier la deuxième saison de Magnolias doux. La série est sortie pour la première fois en 2020 et a été un succès complet dans le monde entier. C’est pour la même raison que la plateforme a décidé de le renouveler pour dix nouveaux épisodes qui sont déjà devenus les plus regardés du géant du streaming. Dana Sue, Helen et Maddie ont une fois de plus enchanté les fans avec leur gentillesse, leur amour et leur lutte pour le bien-être de Serenity.

Magnolias doux, qui suit la vie de ces trois amis dans leurs aventures à travers la ville de Serenity, change complètement leur vision de la vie. Mettant en vedette Joanna García, Brooke Elliott et Heather Headley, cette série a touché des milliers d’utilisateurs à travers le monde qui sont revenus pour profiter de la deuxième édition. A cette occasion, ce trio rencontre différents hauts et bas dans leur vie personnelle, amoureuse et professionnelle où, une fois de plus, ils montrent l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre et se soutiennent mutuellement.

Cependant, à certaines occasions, le Magnolias doux Ils doivent mettre leur lien à l’épreuve car les adversités qu’ils doivent affronter conditionnent leur amitié. Sans aucun doute, la fiction est revenue sur la plateforme avec tout au point de laisser les téléspectateurs en redemander. Eh bien, il s’avère qu’une fois de plus, la bande se termine par ce qu’on appelle une « fin ouverte » et, évidemment, il y aura une troisième saison.

Netflix n’a pas encore confirmé le renouvellement de la série, mais il est de notoriété publique qu’il reste encore beaucoup de choses à régler dans cette histoire.. Ceux qui n’ont pas vu la deuxième saison devraient arrêter de lire, car à partir de là, les spoilers commencent. Il s’avère que le dixième épisode de la nouvelle édition a laissé tout le monde sans voix. Pour cette raison, depuis Spoiler, nous passons en revue une par une les raisons qui conduiront le géant du streaming à faire un prochain volet de cette série.

Les raisons qui confirment Sweet Magnolias saison 3 :

1. La fin de Maddie :

Après avoir traversé une deuxième édition pleine de problèmes avec ses enfants, qui ont fait face à différentes adversités, Maddie doit maintenant résoudre sa vie amoureuse. Tout d’abord, il découvre que Bill, en plus du fils avec Noreen, avait un cinquième héritier avec la journaliste de la ville, Peggy Martin.

Mais, au milieu de cette tristesse, il doit faire face au fait qu’il a vu son nouvel amour, Cal, dans sa pire version. Les attitudes violentes que l’ancien joueur de baseball a eues dans le passé l’ont amené à perdre son emploi et à devenir le sujet de conversation de la ville. Cependant, le pire moment est venu à la fin lorsqu’il a rencontré, personnellement, ses attitudes les plus effrayantes.

2. La fin d’Helen :

Le retour de Ryan à Serenity pour assister aux funérailles de Mme Frances a complètement changé la vie d’Helen. Après ses mois de dépression, l’avocate de la ville avait trouvé l’amour en Erik, mais le retour de son ex-partenaire l’a mise entre le marteau et l’enclume. Cependant, ce qui l’a le plus surprise, c’est la demande en mariage qu’il lui a faite, alors dans la partie suivante, elle devrait résoudre sa situation amoureuse.

3. La fin de Dana Sue :

C’est lui qui, en quelque sorte, a connu une fin de saison plus agréable. Bien qu’elle ait fait face à une situation violente avec Cal dans son restaurant, sa vie amoureuse semble avoir été résolue et son problème financier aussi. Bien sûr, l’arrivée d’un nouveau personnage en fin de saison, dont on ignore encore de qui il s’agit, pourrait changer tout son bien-être pour les prochains épisodes.

