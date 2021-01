Comment obtenir du bois dur dans Animal Crossing

À un moment donné dans Animal Crossing: New Horizons, vous devrez obtenir du bois dur pour plusieurs recettes de fabrication de meubles de bricolage. Cependant, obtenir le bois dur dont vous avez besoin pour ces recettes n’est pas aussi simple que cela puisse paraître et nécessitera quelques étapes supplémentaires. Cela dit, si vous continuez à lire, nous vous expliquerons étape par étape comment faire entrer ce matériel Animal Crossing New Horizons.

Où trouver du bois dur dans Animal Crossing: New Horizons

Pour obtenir du bois dur dans Animal Crossing: New Horizons, vous aurez d’abord besoin d’une hache, que vous pourrez obtenir de Tom Nook après lui avoir donné deux types de poissons et d’insectes. Après cela, vous pouvez utiliser la hache pour obtenir du bois en frappant les arbres avec; lorsque vous frappez un arbre, il peut potentiellement laisser tomber jusqu’à trois morceaux de bois dur par jour.

Dans cet esprit, si vous n’avez pas obtenu la quantité désirée de bois dur la première fois, continuez simplement à revenir et à cultiver les gouttes des arbres. Vous pouvez également tenter votre chance avec Mystery Island Tours, qui vous permettra d’obtenir toutes sortes de matériaux d’artisanat, y compris le bois dur d’arbres.

Si vous souhaitez essayer d’utiliser Mystery Island Tours, vous devrez visiter la boutique de Nook dans les services aux résidents et en acheter un pour 2k. Une fois votre billet obtenu, rendez-vous à Orville à l’aéroport Dodo Airlines de votre ville et sélectionnez l’option de dialogue «visiter d’autres endroits». Orville vous demandera alors si vous souhaitez visiter une île mystère; sélectionnez oui, et vous irez ensuite sur l’île mystère.

Une fois sur l’île mystère, vous pouvez ensuite récolter des arbres pour le bois dur et diverses autres ressources. Vous pouvez également trouver un PNJ campant sur l’île; si vous avez une ou plusieurs parcelles de maison vides, vous pourrez les inviter sur votre île si vous leur parlez.

Pour en savoir plus sur Animal Crossing: New Horizons, PGG est là pour vous. Sur notre page de jeu pour Animal Crossing, nous avons une tonne de nouvelles et de guides pour presque tout ce qu’il y a à faire dans le jeu.