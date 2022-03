La véritable histoire de la façon dont Dan Bilzerian est devenu riche pour vivre un style de vie ridicule

Cependant, la richesse de Paul a pris un coup dans les années 1980 lorsqu’il a été reconnu coupable de fraude et a purgé 13 mois de prison en plus d’être condamné à payer une amende de 1,5 million de dollars (1,1 million de livres sterling). Paul a toujours clamé son innocence.

En plus de suivre les traces de son père et de diriger sa propre entreprise, Bilzerian est également un joueur de poker professionnel – participant à des événements de premier plan, y compris le Main Event des World Series of Poker – et remportant de très grosses victoires dans le processus.