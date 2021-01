L’erreur avec la blessure de Sam LaRusso sur Cobra Kai que seuls quelques-uns ont vue

Cobra Kai est revenu sur l’écran de Netflix avec la première de sa troisième saison et est déjà positionné comme la deuxième série la plus regardée au monde, selon Flixpatrol. Le spectacle inspiré de Karate Kid a reçu de nombreuses distinctions depuis son lancement le 1er janvier. Cependant, ce n’était pas sans erreurs non plus: Une erreur avec la blessure de Sam LaRusso est apparue que peu ont remarqué. Qu’est-il arrivé?

Les 10 chapitres du nouvel opus ont suscité le tollé des critiques et des fans. Par exemple, IMDB lui a donné une moyenne de 8,7, le dernier épisode étant le mieux noté avec 9,6. Ses créateurs Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald ont également été présentés, mais ils n’ont pas pu empêcher un oubli de se faufiler dans la série.

Lors du premier épisode appelé « Répercussions », Sam (joué par Mary Mouser) elle est blessée au bras gauche et doit porter un bandage assez large. Cela se produit à 8h50, à 19h40 le personnage réapparaît et la gaze pour recouvrir sa blessure apparaît sur le bras droit.

L’erreur de séquence dans Cobra Kai Saison 3 (Netflix)



Quelques fans ont réalisé l’erreur et l’ont partagée sur les réseaux sociaux. D’autres ont également parlé du personnage, mais pour indiquer qu’il est le pire de la série. « Sam LaRusso est sans aucun doute l’un des personnages les plus dégoûtants que j’aie jamais vu », faisait partie des commentaires.

De cette façon, les éditeurs de Cobra Kai Nicholas Monsour, Jeff Seibenick et Ivan Victor Ils n’ont pas pu éviter un problème commun qui inclut les plus grandes productions d’Hollywood. Récemment, des séries Netflix telles que Lady’s Gambit, The Crown ou encore Stranger Things.