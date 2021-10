Sam Heughan veut trouver un amour comme celui que Jamie a avec Claire dans Outlander

Cela fait longtemps queÉtranger c’est un succès mondial. La série, basée sur les livres de Diana Gabaldón, est originaire de Starz et, à son tour, est diffusée sur Netflix dans différentes parties du monde. Et voilà qu’après cinq saisons super réussies, Sam Heughan et Caitriona Balfe vont à nouveau se mettre dans la peau de Jamie et Claire Fraser pour un sixième volet. Les nouveaux chapitres sortiront l’année prochaine avec plus d’intrigues et de défis pour les protagonistes.

Après la finale fatidique que Claire avait dans la cinquième saison de Étranger, maintenant, les Fraser se retrouvent avec le défi de faire face aux conséquences tout en risquant leur vie dans une guerre. Cependant, l’amour de Jamie pour sa femme sera toujours plus fort que toute tentation ou épreuve que le destin leur impose, et même s’il y aura un fossé entre eux, sa famille triomphe toujours.

Au fil des saisons, au-delà de raconter l’histoire de l’ancienne Écosse et le chemin que certains clans ont dû emprunter après la bataille de Culloden, Étranger il s’est également beaucoup concentré sur le genre romantique. Jamie et Claire ont toujours été les protagonistes d’une romance pleine de tendresse et de dévotion l’un envers l’autre, surmontant tous les obstacles.

Et, apparemment, maintenant la fiction a dépassé la réalité. Alors que Sam Heughan et Caitriona Balfe n’ont rien de plus qu’une amitié, leur alchimie à l’écran est inégalée et, semble-t-il, c’est ce que l’acteur veut pour sa vie. L’Écossais est l’un des célibataires en or sur le tournage de la fiction puisqu’il a plus d’une fois assuré qu’il ne pouvait pas avoir de relation puisqu’il passe le plus clair de son temps à travailler, mais malgré tout, il a l’intention de trouver l’amour.

Heughan, dans une interview il y a quelques mois, a clairement indiqué à quoi ressemblerait leur relation idéale. « L’amour de Jamie pour Claire. Trouvez quelqu’un comme ça pour moi. Peut-être que je trouverai quelqu’un. Je suis sûr qu’à un moment j’arrêterai», Ses propos exacts faisaient-ils référence au fait qu’à un moment donné, il pourra privilégier l’amour avant sa carrière.

