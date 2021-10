J Balvin supprime le clip de Perra à la suite d’une réaction violente pour avoir tenu des femmes noires en laisse

J Balvin a maintenant présenté ses excuses à la communauté noire.

J Balvin s’est excusé d’avoir eu des femmes noires en laisse dans son clip « Perra » après avoir été accusé de racisme et de misogynie.

La chanson controversée, qui est de son cinquième album studio José, est sorti en septembre et met en vedette le rappeur dominicain Tokischa. Tokischa s’est inspirée d’écrire « Perra » (qui se traduit par « salope » en anglais) pendant qu’elle faisait l’amour.

Dans le clip, réalisé par Raymi Paulus, on peut voir J ​​Balvin contrôler deux femmes noires en laisse. Il y a aussi des Noirs portant des prothèses et des masques qui les font ressembler à des chiens, tandis que Tokischa pose à l’intérieur d’une niche.

Le clip ‘Perra’ de J Balvin. Photo : Alamy, Capitole

Peu de temps après la sortie du clip, il a reçu des critiques de ses fans, de politiciens et même de la propre mère de J Balvin pour avoir réduit les femmes à des chiens qui doivent être contrôlés. Dans une lettre ouverte écrite le 11 octobre, la vice-présidente colombienne Marta Lucía Ramírez a déclaré que la vidéo véhiculait « directement et ouvertement sexiste, raciste, machiste, et des expressions misogynes qui violent les droits des femmes, les comparant à un animal qui doit être dominé et maltraité ».

Dimanche 24 octobre, J Balvin s’est excusé et a révélé qu’il avait supprimé la vidéo de YouTube, ne laissant que la vidéo audio sur le site de partage de vidéos. En espagnol, il a déclaré: « Je veux m’excuser pour quiconque s’est senti offensé, en particulier pour la communauté noire. Ce n’est pas qui je suis. Je parle de tolérance, d’amour et d’inclusion. J’aime aussi soutenir de nouveaux artistes, dans ce cas Tokischa, une femme qui soutient son peuple, sa communauté, et qui autonomise également les femmes. »

Il a ajouté: « En guise de respect, j’ai supprimé la vidéo il y a huit jours. Mais parce que les critiques ont continué, je fais ici une déclaration. Maman, je suis désolé aussi. La vie s’améliore chaque jour. Merci d’avoir écouté tome. »

Pas J Balvin promenant des femmes noires en laisse !… Sur une chanson intitulée Bitch (Perra) ??? … Ce misogynoir raciste et irrespectueux doit cesser ! L’année dernière, il n’y avait que des carrés noirs sur Insta, n’est-ce pas ? – Ayak (@AyakTracks) 19 octobre 2021

J’ai vu quelques articles concernant J Balvin retirer le clip de « Perra » de YouTube et ce qui me dérange dans les prises que je lis, c’est qu’aucun d’entre eux ne semble mentionner que la seule fois où il a beaucoup de Black les gens dans une vidéo, ce sont des chiens. – Karla cherche un emploi omg s’il vous plaît embauchez-moi (@KarlaTytus) 23 octobre 2021

Dans une interview avec Rolling Stone, Tokischa a également déclaré qu’elle était désolée pour la façon dont la vidéo a été interprétée. « J’ai dit que si je parlais de ‘perra en calor’, j’allais utiliser tout le langage associé aux chiens : ‘perro de raza’ [purebred], ‘Purina’ — qui est un mot à double sens car ici, c’est ce qu’on appelle un produit qui est vraiment pur… ‘la perrera’ [the pound] », a-t-elle déclaré à la publication.

« C’était très conceptuel. Si vous, en tant que créatif, avez une chanson qui parle de chiens, vous allez créer ce monde. Je comprends l’interprétation que les gens ont eue et je suis vraiment désolé que les gens se soient sentis offensés. Mais à la en même temps, l’art est une expression. Il crée un monde. »

Pendant ce temps, Paulus a déclaré à Rolling Stone que la vidéo avait été « sortie de son contexte » et reflétait l’environnement. Il a dit : « Tout ce qui était représenté vient du barrio : le Doña [an older woman], le don [an older man], les hommes et les femmes ; dans cette vidéo, ils étaient des chiens parce qu’ils appartenaient à ce contexte.

« Notre processus créatif n’a jamais eu pour objectif de promouvoir le racisme ou la misogynie. La République dominicaine est un pays où la majorité de la population est noire et notre noirceur est prédominante dans les scènes underground, où s’est déroulé le tournage, et qui a été le sujet d’inspiration de la vidéo. « Perra » était une vidéo tournée dans le quartier, avec des gens du quartier, et l’utilisation de personnes de couleur dans « Perra » n’était rien de plus que la participation de notre peuple. »

Tokischa et J Balvin. Image : Capitole

Il a poursuivi: « Je suis un réalisateur underground et j’ai l’impression que la vidéo a été sortie de son contexte. Je comprends qu’il n’y aura jamais d’opinion unanime sur ce qui constitue l’art, mais, pour moi, l’art ne communique pas seulement la beauté et la positivité— il communique également les lacunes de la société, les sujets tabous et d’autres façons de voir la réalité qui ne correspondent pas toujours à la vision pop qui domine le marché actuel. »

