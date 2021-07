Officiel : Humberto Vélez revient dans Les Simpson

Le déclin des Simpson ces dernières années comprend un aspect important pour les fans latino-américains : depuis 2005, les voix des personnages principaux ont été modifiées et ont laissé pour compte les doubleurs classiques du programme. Parmi les plus aimés figurait Humberto Vélez, interprète d’Homère. 16 ans plus tard, l’histoire a encore changé car l’acteur historique Il reprend son rôle aux côtés de Claudia Mota (Bart) et Patricia Acevedo (Lisa). Où le voir ?

Humberto Vélez revient dans Les Simpson

Le retour tant attendu a été donné pour le crossover avec Marvel créé ce 7 juillet sur Disney + appelé Les Simpson : Le Bon, le Bart et le Loki. Le court ne dure que 5 minutes et demie, mais c’est un must pour les fans les plus nostalgiques de la série parce que trois des personnages les plus importants ont leurs voix originales en espagnol latin.







Vélez a été licencié de son poste de voix d’Homère en 2005 avec l’ensemble du casting par un conflit entre l’entreprise Grabaciones y Doblajes Internacionales et le syndicat mexicain de l’ANDA. Víctor Manuel Espinoza l’a remplacé à partir de la 16e saison et, bien qu’il ait fait un excellent travail, rien n’était pareil pour les fans.

Pour le moment, ni Disney ni les acteurs eux-mêmes n’ont confirmé si le retour n’était que pour le court ou signifie que la saison 33 sera avec leurs voix. La vérité est que l’accueil du public a été très bon et les réseaux sociaux ont été remplis de demandes de doubleurs pour jouer dans les épisodes.

Qui sont les voix actuelles des Simpsons ?

En plus d’Espinoza au lieu de Velez, le casting actuel est composé de : Marina Huerta (Marge et Bart), Nallely Solis (Lise), Miguel Angel Botello (M. Burns), Jorge Ornelas (Moe et chef Gorgory), Gerardo Vazquez (Seymour Skinner), Gerardo Garcia (Apu Nasahapeemapetilon), Eduardo Fonseca (Waylon Smithers) et Sébastien Llapur (Krusty).

