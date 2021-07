Incontournable : 5 théories folles sur l’univers Harry Potter

Harry Potter est synonyme d’enfance et de jeunesse pour de nombreux fans du monde, puisque la saga littéraire créée par JK Rowling était une partie importante de leur vie. Ce n’est pas tout, puisqu’après les livres sont venues leurs adaptations par Warner Bros., qui ont été un succès au box-office et à ce jour leurs acteurs continuent de faire parler, comme dans le cas d’Emma Watson. Si vous êtes un grand fan de la franchise, vous ne pouvez pas manquer les théories les plus folles et les plus étranges suivantes que nous vous présenterons.

+5 théories folles de Harry Potter

– Tout était un rêve

Cette théorie garantit que tout ce que nous voyons tout au long de l’histoire du jeune sorcier ne fait pas partie de la réalité. Ils soutiennent qu’en vivant avec les Dursley et en étant continuellement maltraité, Harry imagine un monde dans lequel il échappe à sa vie avec ses oncles odieux.

– Les sorciers répondent aux Moldus

Plus d’une fois, nous avons vu que les sorciers se cachent des Moldus, des gens qui n’ont rien à voir avec leur monde. La théorie affirme que, face à cette séparation, il y a eu une guerre précédente dans laquelle les sorciers étaient les perdants et les ont fait s’éloigner, et c’est pourquoi ils ont une connaissance limitée des « humains communs ». De plus, dans Harry Potter et la coupe de feu, il est dit que le ministre de la Magie doit parler au Premier ministre de la nation pour l’informer qu’il amène un dragon dans le pays, il a donc besoin de l’approbation des Moldus.







– Crookshanks en tant que Lily Potter

Le chat d’Hermione est à moitié Kneazle, il a du sang magique qui lui permet d’avoir une certaine intelligence et est capable de reconnaître les personnes mal intentionnées. Par ses cheveux roux, il est dit qu’il est une réincarnation de la mère de Harry, Lily Potter, sous la potion de polynectar.

– Les Horcruxes sont créés à partir du cannibalisme

Comme nous le savons, les horcruxes sont des cibles qui servent à rendre le porteur immortel et sont créés par le meurtre, profitant de la séparation de la partie de l’âme du magicien, ainsi que d’une autre « action horrible » que peu peuvent prononcer. Cela a conduit certains fans à croire que la deuxième méthode est le cannibalisme, car dans diverses cultures, il est dit que boire du sang est lié à l’obtention de force ou de pouvoir d’autres humains.







– Harry et Hermione sont frères

La dernière théorie présente que James et Lily Potter sont devenus les parents d’Hermione avant Harry et pour la sauver des Mangemorts, ils l’ont cachée avec les Granger. C’est pourquoi au-delà d’être ensemble plus d’une fois, ils ne se sont jamais rapprochés émotionnellement. Sans aucun doute, c’est le plus hilarant de la liste.