Sam Heughan n’a pas été nominé pour un Emmy Awards et c’est ainsi qu’il a réagi

Au cours des dernières années, Sam Heughan est devenu l’une des stars du moment grâce à son rôle principal dans Étranger. C’est le rôle de Jamie Fraser qui l’a amené à parcourir le monde et à être recherché par différentes productions pour faire partie de leur travail, c’est pourquoi, aujourd’hui, l’acteur écossais a un long curriculum vitae et, en fait, est même devenu un animateur de spectacle.

Sam Heughan et Caitriona Balfe dans Outlander. Photo : (Starz)



Avec Étranger, Sam Heughan et Caitriona Balfe a réussi à augmenter le tourisme en Écosse puisque les romans de Diana Gabaldón, sur lesquels la série est basée, se déroulent dans ce pays. À tel point que Starz Play, la plate-forme à l’origine du strip, a réalisé un autre programme avec lui en tant qu’hôte avec Graham McTavish où ils visitent tous les deux les Highlands écossais les plus emblématiques.

Et tout comme le drame fictif dans lequel il a joué le propriétaire Fraser, Heughan a connu un énorme succès avec Hommes en kilt, la mini-série avec laquelle l’Ecosse est devenue le pays préféré de ses fans. C’est en janvier que débute cette aventure dans laquelle l’interprète, en plus de faire le tour du lieu où il est né, portait les vêtements typiques tels que les kilts qu’il utilisait également dans Étranger.







Cependant, au-delà de la fureur que cette visite virtuelle a provoquée par l’artiste, il semble que ce n’était pas ce que l’Académie des arts et des sciences de la télévision s’attendait à pouvoir le nommer pour un Emmy Award. Hier, mardi 13 juillet, la liste des nominés pour la 73e édition de ces prix était connue et tant Sam que sa production brillaient par leur absence.

C’est pour ça que, Sam Heughan Il n’a pas hésité à s’exprimer via Twitter et à donner un avis sur le vide que lui a fait La Academia. « Peut-être que Men in Kilts n’a pas été reconnu par les Emmys, mais je suis si heureux d’apprendre que les fans ont adoré.», a-t-il écrit en joignant un gif de lui et de McTavish dans l’un des chapitres où ils sont vus simulant une célébration.