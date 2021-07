Blue Bloods Saison 12: Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et toutes les dernières mises à jour

– Publicité –



Blue Bloods est de retour pour une autre saison. Il y a beaucoup de questions, mais une réponse a été donnée. La date de la première du 12 a été révélée. Les fans expriment déjà leur enthousiasme.

Blue Bloods Saison 12 Date de sortie

CBS USA a confirmé que la date de lancement serait le 1er octobre 2021.

La saison 11 de Blue Bloods concernait les manifestations contre la violence policière en Amérique et la panique corona. Ces deux thèmes pourraient être présents dans la saison 12. Il n’y a pas de détails sur l’intrigue.

Alors que le tournage aurait dû être terminé, il n’y a toujours pas de bande-annonce. Il sera disponible ici dès que vous aurez du matériel d’image.

L’ensemble du clan Reagan devrait revenir à la saison 12. Ceux-ci incluent Tom Selleck et Donnie Wahlberg dans le rôle de Frank Reagan, Bridget Moynahan, Erin Reagan, Will Estes et Donnie Wahlberg, dans le rôle de Danny Reagan.

Len Cariou incarne Henry Reagan. Jennifer Esposito incarne Jackie Curatola. Amy Carlson est Linda Reagan. Sami Gayle incarne Nicole Reagan. Marisa Rirez incarne Maria Baez. Vanessa Ray Eddie Janko revient également.

