« Shingeki no Kyojin », la famille Tybur: quelle est son histoire, qui sont ses membres et pourquoi est-ce important dans « Attack on Titan »

Pour de nombreux épisodes, les fans de « Shingeki no KyojinIls ne savaient pas exactement où était le dernier titan changeant. Dans un chapitre, il a été révélé qu’il y avait 9 pouvoirs titanesques qui existaient partout dans le monde, mais seulement 8 d’entre eux avaient été révélés. Maintenant, la saison 4 de l’émission télévisée a révélé lequel manquait et à qui appartenait: le famille Tybur.

La quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin”A commencé loin des premiers protagonistes, quatre ans après le grand combat contre Zeke et les titans dans le Île Paradis. Maintenant, Reiner et les autres sont en Marley, qui avec guerriers eldiens de la nation cherchent à imposer leur souveraineté sur d’autres territoires.

En réalité, Marley a gagné la guerre contre Alliés dans le Premier épisode, et ce qui suit montre le souci du haut commandement de l’armée de récupérer les autres puissances titanes Eren et ses amis capturés. C’est ici que l’emplacement de la dernière puissance Titan a été mentionné: le Titan de Warhammer, qui était entre les mains du famille Tybur.

Bien que peu de détails aient été donnés à leur sujet, il était sous-entendu que le famille Tybur ils étaient l’une des familles les plus puissantes de Marley, bien qu’il soit eldiens qu’ils pouvaient porter le pouvoir des Titans. Que leur est-il exactement arrivé et pourquoi sont-ils si importants pour la série? Attention, ils le feront SPOILERS plus tard.

L’HISTOIRE DE LA FAMILLE TYBUR

Le Warhammer Titan est l’un des 9 pouvoirs titanesques (Photo: Crunchyroll)

Avant le Grande Guerre des Titans, la famille Tybur était probablement l’une des nombreuses maisons eldianas en guerre pour le contrôle du pouvoir de la Neuf titans changeants. Quand la guerre a éclaté entre Le jour et les restes de Marley, la famille Tybur avait en possession le Titan de Warhammer.

Soi-disant opposé à Roi Karl Fritz, la famille Tybur c’était la première des maisons eldianas en revêtement avec Marley dans la guerre. Cependant, en vérité, ils ont collaboré avec le Roi Fritz pour mettre fin à l’empire de Le jour en raison de la culpabilité du roi pour les atrocités causées par le eldiens vers le reste de l’humanité.

Avec votre aide, Marley a grandement gagné le Grande Guerre des Titans, gagnant le soutien de son titan, ainsi que celui du Titans colossaux, cuirassé, femme, bête, mâchoire et Cargo. Pendant ce temps, le famille Tybur et le Roi Fritz Ils ont créé un héros fictif Helos, donner à Marley de quoi être fier après votre victoire sur le Eldiens.

La famille Tybur sera vitale pour la victoire de Marley (Photo: Crunchyroll)

Suite à la victoire de Marley en guerre, le famille Tybur Elle a été félicitée pour son soutien dans les premiers combats et pour son service, ils ont reçu des postes de haute noblesse tels que marleyans honoraires, leur permettant de vivre dans des propriétés luxueuses tandis que le Population eldienne Le reste a été séparé dans des zones de détention.

La famille Tybur maintiendrait son statut élevé dans la société pour le siècle prochain, en jurant allégeance à Marley. Cependant, malgré sa promesse, le famille Tybur n’utiliserait pas son Titan de Warhammer dans les conflits avec les nations ennemies au cours de ce siècle, du moins jusqu’à ce que le conflit lui-même éclate dans leur ville.

Le Warhammer Titan est l’un des plus inconnus mais aussi des plus puissants (Photo: Crunchyroll)

Dans le manga, il est révélé que la famille a fait plus que simplement s’amuser pendant le le siècle dernier. Apparemment, tous les membres de la famille Tybur interagissent avec des hommes et des femmes de la classe supérieure du monde entier pour améliorer la position sociale des sujets de Ymir.

Vraisemblablement, c’est la raison pour laquelle eldiens qui vivent dans Marley ils font face à moins d’hostilités que ceux qui vivent dans des camps d’internement dans d’autres pays. Cependant, Willy admet que Tyburs Les anciens étaient moins attentifs à ces devoirs que la génération actuelle.

Si vous donnez beaucoup d’informations sur ce qui se passera dans le futur de la série animée de « Shingeki no Kyojin« , la famille Tybur s’implique dans le futur conflit de Marley contre les forces de Eren et ses amis, révélant finalement que la sœur de Willy Tybur était celui qui avait en son pouvoir Titan Warhammer.