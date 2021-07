Loki : Le scénariste parle du rôle de Ravonna Renslayer dans la série

Ce mercredi 14 juillet, l’épisode final de la première saison de « Loki » (oui, il y en aura plus d’un) est arrivé chez Disney+, qui a laissé toute sa distribution de personnages dans un tout autre état que celui que l’on vu au début, dont la mystérieuse Ravonna Renslayer, jouée par Gugu Mbatha-Raw.

« Loki » culmine avec le juge de l’Autorité de variation temporaire recevant de précieuses informations de Miss Minutes (Tara Strong) sur la création de la mystérieuse organisation multidimensionnelle, et après une bagarre avec Mobius (Owen Wilson) s’enfuit des installations, soulignant qu’il va partez à la recherche du responsable du « libre arbitre ».

Bien que cette séquence indiquerait que Ravonna s’en prendrait à Kang (Jonathan Majors), il serait intéressant de voir comment le MCU aborde la relation entre les deux personnages. Dans les pages de Marvel Comics, Ravonna Renslayer est une princesse du 30ème siècle qui a eu une relation amoureuse avec le « conquérant du futur », mourant dans une confrontation entre lui et les Avengers.

Kang a décidé de mettre son corps en suspension, mais ne l’a pas ramené à la vie lorsque l’occasion s’est présentée. Lorsqu’elle est réveillée pour apprendre le comportement indifférent de son roi, elle jure de se venger, un scénario que « Loki » imitera probablement dans sa deuxième saison.

« Elle a une construction de méchante très complexe qui a ses propres principes directeurs et croyances », a commenté Michael Waldron, scénariste en chef de « Loki », lors d’une récente conversation avec Marvel.com. « Elle ne pense pas que ce qu’elle fait est mal. Elle pense que la mission est pour le plus grand bien et Renslayer souhaite probablement ne jamais avoir appris que les chronométreurs sont faux, qu’ils pourraient peut-être le faire pour toujours. »

Waldron décrit Renslayer comme un « soldat de TVA, disciple de la bureaucratie », et que contrairement à Mobius, elle réagit avec colère lorsqu’elle découvre que tout est un mensonge, car elle souhaite rester dans le faux pouvoir qui lui est accordé. . La première saison de « Loki » est désormais disponible sur Disney +. Marvel Studios n’a pas encore confirmé quand ils pourraient diffuser leurs nouveaux épisodes.