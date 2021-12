Machine Gun Kelly publie une vidéo de sangsues suçant ses tatouages

Schecter Machine Gun Kelly Signature PT Tickets To My Downfall Pink

Schecter Machine Gun Kelly Signature PT, Guitare électrique, Signature Machine Gun Kelly, Corps en aulne, Manche vissé en érable, Touche en ébène, Profil du manche: C mince, Epaisseur à la 1ère frette: 20 mm, Epaisseur à la 12ème frette: 22 mm, Repères ""Double XX"", Diapason: 648 mm (25,5""), Rayon de la touche: 356 mm (14""), Largeur au sillet: 42 mm (1,65""), Sillet Graph Tech XL Black Tusq, 24 frettes Extra Jumbo, Filet noir, 1 micro Schecter USA Pasadena Plus (chevalet), 1 réglage de volume, Commutateur Kill, Chevalet PT-H (cordes traversantes), Mécaniques bloquantes Schecter, Accastillage noir, Cordes Ernie Ball Regular Slinky #2221 (.010-.046), Couleur: Tickets To My Downfall Pink