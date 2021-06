Mel Gibson et son refus de Terminator

Mel Gibson est une figurine d’action consacrée avec des succès comme Mad Max, arme mortelle, vengeance et BraveHeart. Son influence dans l’industrie est notoire, surtout dans les années 80 et 90. Il n’est donc pas surprenant que l’un des plus grands réalisateurs l’ait voulu pour un projet ambitieux qui raconterait l’histoire de la guerre entre les humains et les machines : Terminateur (1984). James Cameron a offert le rôle de l’assassin du futur à Gibson. Quelle a été votre réponse ?

L’acteur est venu de jouer Mad MaxEn fait, Cameron a avoué qu’à un moment donné, ce film a servi d’inspiration pour le futur apocalyptique présenté dans Terminateur. L’interprétation froide de Gibson dans cette cassette a sûrement ému Cameron, qui voulait l’avoir dans son projet comme l’imparable T-800 qui interpréterait finalement Arnold Schwarzenegger.

Mel Gibson a dit « non » à Terminator







Ce qui est certain, c’est que Mel Gibson Il a compris dès le premier instant que ce rôle n’était pas celui pour lui. Non seulement cela, après avoir vu le film sortir, il n’a pas hésité à dire que dès le début il avait raison. La réalité indique que Schwarzenegger a joué un rôle phénoménal en tant que T-800 et la bande qui devait être une entrée solo s’est transformée en une franchise très saine qui a continué à sortir des films jusqu’à récemment.

Mel Gibson et une carrière réussie (photo Getty)



James Cameron il avait sûrement une haute opinion de Mel Gibson. Les raisons? Quand il a dû trouver un autre acteur pour le rôle du méchant, précisément Schwarzenegger, l’interprète lui a demandé le rôle du héros, Kyle Reese. Puis Cameron a avoué que le film « C’est à propos du méchant. » Le réalisateur voulait que Gibson soit son leader.

L’acteur de Arme mortelle ça aurait été une bonne Terminateur? Physiquement, ce n’est pas aussi imposant que Schwarzenegger, mais cela ne fait pas nécessairement pencher la balance du côté du non. Robert Patrick il n’est pas non plus un bodybuilder et a donné vie à un menaçant T-1000 dans la deuxième tranche de la franchise. Assurance Mel Gibson il aurait apporté son intensité au rôle. Bien qu’il ne soit pas d’accord.