Les 3 moments les plus drôles de División Palermo

La série créée et mettant en vedette Santiago Korovsky a été une agréable surprise du catalogue Netflix de cette année.

©NetflixDépartement de Palerme.

A la mi-février, Netflix a créé l’une des meilleures séries humoristiques de son catalogue : Département de Palerme. Créé par Santiago Korovskyest centré sur le déjà éteint Garde urbaineune force qui a été créée pour assister la police de la ville de Buenos Aires et qui a aidé dans des tâches mineures avec des civils.

Plein de moments drôles et avec un humour qui joue constamment avec les limites du politiquement correct, Département de Palerme ce fut une agréable surprise le N rouge au point que tout le monde réclame une deuxième saison. En attendant votre confirmation, nous vous rappelons les trois moments les plus drôles laissés par le premier opus.

+ Top 3 des moments amusants dans la division de Palerme

3 – L’anecdote de Johnny entrant incognito

Dans l’un des épisodes, Philippe Vous devez obtenir une feuille de papier avec les données des distributeurs d’un entrepôt, mais ils ne vous la donnent pas. Pour cela, Johnny il s’infiltre dans l’entrepôt et s’entretient avec un employé mécontent de son salaire et qui, loin de vouloir l’affronter, lui donne ce qu’il demande. Bien sûr, quand vous vous en souvenez, Johnny ajoutez-y quelques détails Mission impossible.

2 – Présentation avec le ballon imaginaire

C’est l’un des premiers moments de Département de Palerme et indique très clairement quel sera le ton de toute la série. michel rossi il veut que tout le monde se connaisse et c’est pourquoi il crée une dynamique adoucissante, comme s’il s’agissait d’un cours de théâtre, où ils se passent un bal imaginaire et se présentent. Bon humour.

1 – Duo dans la voiture de police

Martin Garabal et Charo Lopez Ils ont vécu certains des meilleurs moments de Département de Palerme. Mais si nous parlons du premier des deux, nous devons nous référer au chapitre qui Esteban partager la voiture de patrouille avec Philippe. Tout le chemin qu’ils font, jusqu’à ce qu’ils chantent « Tu me fais tellement de bien » de Dangerous Liaisons C’est di-ver-ti-say-si-mo.

