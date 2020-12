21 Savage reçoit un crédit pour la médiation de Meek Mill, DJ Akademiks Clubhouse Spat

21 Savage obtient des accessoires pour la perspicacité qu’il a donnée lorsque Meek Mill et DJ Akademiks se sont disputés sur Clubhouse ce week-end.

Meek a déclaré que les reportages d’Akademiks poussaient les gens à bafouer et à se faire tuer dans différentes villes, tandis que AK a déclaré que le rappeur de Philly avait commencé à le détester depuis 2015 quand il s’y attaquait avec Drake. Les choses sont devenues assez intenses entre Meek et Ak pendant la conversation.

«Akademiks, si nous étions dans une pièce et que vous me parliez comme ça,» dit Meek. « Comme, vous criez comme ça, ça n’aurait pas lieu. Si vous remuez un boeuf et que quelqu’un meurt, vous en faites partie. C’est une conspiration pour ce boeuf. »