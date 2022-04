Marvel ou Star Wars ? Qui a la série la plus regardée sur Disney+

in

Disney+

Une étude a été publiée sur les différentes heures de lecture de chacune des fictions sur la plateforme de streaming Disney. Le service existe depuis deux ans et demi.

©IMDBLe Mandalorien et Loki.

Dans ses deux ans et demi de fonctionnement (en Amérique Latine c’était moins de temps car il a atterri plus tard), Disney+ a réussi à pénétrer pleinement le marché des diffusionqui dirige aujourd’hui Netflix. série comme Le Mandalorien ou toutes les productions du Univers cinématographique Marvel (MCU) ils ont servi à positionner le service parmi les favoris des utilisateurs.

Ce jour-là, une étude a été publiée qui nous a permis de voir quelles étaient les séries les plus regardées de Disney+. Dans ce contexte, l’accent a été mis sur les deux grandes marques qui font partie de la plateforme : merveille et guerres des étoiles. Alors que l’étude menée par Kévin Feig a 6 séries lancées dans le cadre du MCU, la saga galactique n’en a sorti que deux. A noter que l’étude comptabilise les fictions qui ont été lancées exclusivement sur cette plateforme.

Dans ce contexte, il a été révélé que Le Mandalorienla série qui a positionné Disney sur le marché du streaming, c’est celui qui a eu le plus de reproductions. Parmi les 16 épisodes qui composaient les deux saisons de la série dirigée par Pierre Pascal plus de 8,38 milliards de minutes jouées ont été comptabilisées (58% se sont produites lors des diffusions du second volet). Cependant, si vous comparez les débuts de le madalorien en 2019 avec le Le livre de Boba Fett cette année, il y a une réduction de près d’un milliard de minutes jouées.

merveillequant à lui, a aussi quelque chose à célébrer parmi toutes les productions qui ont fait partie de la MCU et vu à travers Disney+. Avec 5,23 milliards de minutes regardées sur 6 épisodes, Loki C’est la série avec le meilleur nombre moyen de vues par épisode sur toute la plateforme. L’information a été révélée par le cabinet Nielsenqui révèle généralement ce type de statistiques.

Que sait-on de la troisième saison de The Mandalorian ?

Avec un épisode entièrement dédié à ce personnage dans Le livre de Boba Fett, Le Mandalorien continue d’être la série la plus attendue par les fans de guerres des étoiles. Cette semaine, il a été annoncé que le tournage du troisième opus était déjà terminé, mais la date de sortie n’a pas encore été officialisée, ce qui pourrait être avant la fin de l’année. Carl Météos a été l’un des premiers à parler et a dit qu’un « saison des merveilles » pour le retour de la fiction Disney+.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂