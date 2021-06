Le bassiste de Green Day anticipe l’arrivée de nouveau matériel

Mike Dirnt, bassiste de Green Day, a anticipé que son trio punk rock, Billie Joe Armstrong et Tré Cool, pourrait avoir du nouveau matériel en route après que le groupe a présenté son single « Pollyanna » le mois dernier poursuivant sa nouvelle séquence musicale qui a commencé avec « Here Comes The Shock » en février.

Ces deux chansons sont le nouveau matériel que Green Day a présenté à leurs fans depuis la sortie de leur album « Father Of All Motherfuckers », qui est sorti début 2020, étant le treizième album studio du groupe.

Mike Dirnt a récemment été interviewé sur la série « Morning Roast » d’Oakland Coffee, la marque de café appartenant aux membres de Green Day, à qui on lui a demandé ce qu’il attendait le plus avec impatience dans un avenir proche, sa réponse étant « nouvelle musique et aventures inconnues ”.

Dirnt a également été interrogé sur ce qui l’inspire : « L’expression individuelle, qu’il s’agisse de musique, d’architecture, de cuisine ou de jardinage. Je suis inspiré par des gens avec un point de vue unique sur la vie et les choses qu’ils font ». commenta le bassiste.

Billie Joe Armstrong faisait également partie de la même session de questions et réponses, notant que « l’inspiration vient de toutes les formes ». «Ça pourrait être apprendre une nouvelle chanson, aller surfer, ça pourrait être traîner avec mes chiens. Je pourrais juste passer du temps avec mes amis et jouer de la musique ensemble. » +

Armstrong a déclaré qu’il trouvait l’inspiration « surfaite » et qu’il préférait travailler. « Lorsque vous travaillez sur votre musique et votre art, vous trouvez généralement quelque chose que vous aimez, et c’est ce qui vous inspire à continuer à faire ce que vous aimez. » Green Day attend de commencer son « Hella Mega Tour » avec Weezer et Fall Out Boy, qui a été reporté en raison de la pandémie.