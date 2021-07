Mandalorian saison 3 :Le tournage a déjà commencé

Bien que la saison 2 de Le Mandalorien créé moins d’un an après la première saison, Guerres des étoiles les fans devront attendre un peu plus longtemps que d’habitude pour la saison 3. Pedro Pascal (qui incarne Din Djarin – le Mandalorien titulaire) a commencé à filmer HBO Max Le dernier d’entre nous, qui avait priorité sur Le Mandalorien. De plus, la scène utilisée pour la plupart des actions en direct Guerres des étoiles projets a été récemment réservé à Le livre de Boba Fett, qui a terminé le tournage il y a moins d’un mois.

Le Mandalorien les fans peuvent maintenant être excités car les rapports indiquent que le tournage de la saison 3 est maintenant en cours. Magazine du cinéaste américain a déclaré que The Mandalorian Season 3 était maintenant en production, bien qu’aucun autre détail pertinent n’ait été fourni. Source – On The Walls : Production virtuelle pour le tournage de séries – The American Society of Cinematographers (ascmag.com)

Bien que Pedro Pascal soit actuellement occupé, le moment est logique pour que la saison 3 entre en production. En raison de la nature unique de la série Star Wars en direct, il ne peut y avoir qu’un seul spectacle en production sur scène à la fois. Le livre de Boba Fett était le spectacle le plus récent à avoir terminé le tournage, et maintenant que la scène est disponible, Le Mandalorien semble être le choix le plus évident pour emboîter le pas. Il y a d’autres Guerres des étoiles spectacles prévus (ainsi que quelques-uns en production ailleurs), mais aucun n’a reçu de date de sortie pertinente, il semble donc que la saison 3 ait pris la priorité.

Bien que Pedro Pascal décrive le personnage principal, de nombreux facteurs donnent aux producteurs Jon Favreau et Dave Filoni la possibilité de filmer en l’absence de Pascal. D’abord, Le Mandalorien porte un casque la plupart du temps, son visage est donc très rarement montré. En fait, la saison 1 avait plusieurs remplaçants pour Pascal car il avait d’autres engagements. L’autre facteur est qu’il semble que la série commencera à raconter d’autres histoires en plus du voyage du Mandalorien. La saison 2 a présenté Bo-Katan, qui pourrait potentiellement être un personnage très important pour l’avenir de la série. Ce ne sont que des spéculations, mais la finale de la saison 2 a certainement laissé de nombreux scénarios en suspens.

Si Le Mandalorien La saison 3 est en fait en tournage, ce serait la troisième Guerres des étoiles montrer dans la production actuelle. Andor tourne depuis 2020, et on ne sait pas encore quand la production se terminera. Obi-Wan Kenobi est l’autre série également en plein tournage, et la production a commencé il y a quelques mois. Ni Andor ni Obi Wan Kenobi ont utilisé exclusivement la scène qui Le Mandalorien et Livre de Boba Fett utilisés pour leurs premières saisons, ils n’ont donc aucun impact sur le calendrier de production pour Mandalorien Saison 3. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus à ce sujet.

Contrairement à ses deux premières saisons qui ont débuté à l’automne, Le Mandalorien La saison 3 sera probablement diffusée à la mi-2022. Le livre de Boba Fett a pris la priorité, mais les fans de Mando ne devraient pas être trop déçus. De nombreux rapports suggèrent que les événements et les personnages de Boba Fett affectera directement Le Mandalorien Saison 3. En fait, Favreau a laissé entendre que plusieurs des émissions conduiront inévitablement à un grand événement crossover dans les années à venir. Si c’est le cas, Livre de Boba Fett (qui sortira fin 2021) servira d’espace réservé amusant pour le Mandalorien. Les deux émissions seront diffusées exclusivement sur Disney + lors de leur sortie.

