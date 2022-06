Après Elite, Manu Ríos fait le grand saut à Hollywood avec Pedro Pascal et Ethan Hawke

célébrités

Manu Ríos est devenu célèbre grâce à son rôle dans Élite, mais maintenant il franchit une autre étape dans sa carrière : il jouera à Hollywood avec deux grandes stars. Connaître tous les détails.

©NetflixManu Ríos se prépare à réussir à Hollywood

Il n’est pas contesté queÉlite C’est l’une des séries les plus réussies du moment. Originaire d’Espagne, la bande atteint Netflix il y a plusieurs années et, malgré le fait que les saisons avancent, les téléspectateurs continuent de le choisir. Au-delà du fait que sa formule se répète, le suspense, le drame et l’adrénaline de ses épisodes font que l’intrigue pour l’intrigue continue d’être aussi intense que les premières saisons.

Aussi, il y a le fait que Élite continue de renouveler sa distribution et, pour les deux dernières éditions créées en Netflix C’étaient tous de nouveaux visages. Parmi eux se trouve Manu Ríos, qui a donné vie à Patrick et est venu à la série en tant que fils du nouveau directeur de l’Institut Las Encinas. Et, son personnage a été l’un de ceux qui ont fait le plus sensation auprès des spectateurs qui suivent l’histoire depuis le début.

C’est pourquoi, rapidement, Manu Ríos catapulté à la renommée internationale. Mais, la fureur que l’acteur a suscitée parmi les fans n’était pas seulement due à son personnage, mais aussi à son talent inégalé. A tel point que, désormais, l’interprète s’amuse à continuer de démontrer son niveau d’acteur, mais pas seulement dans Élite puisqu’il fait désormais partie du casting d’un film hollywoodien où il partagera l’écran avec deux grands acteurs : Ethan Hawke et Pedro Pascal.

Il s’agit de mode de vie étrangeun court métrage que Pedro Almodóvar a confirmé il y a deux ans à la Mostra de Venise, mais qui ne prendra vie que maintenant. D’autre part, le même réalisateur a assuré que Hawke et Pascal donneront vie à deux tueurs à gages qui se retrouvent. Quant à Manu RíosPour le moment, on ne sait pas de quoi sera fait son personnage, mais c’est sans aucun doute une étape importante dans sa carrière.

En plus de cette brève description donnée par Almodóvar, beaucoup se demandent déjà en quoi consistera ce nouveau projet. Eh bien, le synopsis officiel indique: « Un homme traverse à cheval le désert qui le sépare de Bitter Creek. Il vient rendre visite au shérif Jake. Vingt-cinq ans plus tôt, le shérif et Silva, l’éleveur qui monte à sa rencontre, travaillaient ensemble comme mercenaires. Silva vient sous prétexte de retrouver son ami de jeunesse, et ils célèbrent en effet leur rencontre, mais le lendemain matin, le shérif Jake lui dit que la raison de son voyage n’est pas le souvenir de leur ancienne amitié.”.

