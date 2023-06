Sam Altman explique clairement pourquoi OpenAI ne peut pas être une entreprise publique : « Superintelligence »

Alors que de nombreuses entreprises aux performances réussies et au modèle commercial prometteur indiquent Aller en public, les créateurs de ChatGPT pensent qu’il vaut mieux éviter ce chemin. C’est du moins ce qu’a déclaré mardi Sam Altman lors d’un événement sur l’intelligence artificielle à Abu Dhabi.

Le chef d’OpenAI défend l’idée de maintenir l’organisation qu’il représente en tant qu’entreprise privée, un statut qu’il juge approprié pour les temps à venir où ils devraient être les protagonistes d’avancées significatives dans le domaine de l’IA, rapporte Bloomberg .

OpenAI ne sera pas rendu public, du moins pour le moment

« Lorsque nous développons une superintelligence, nous sommes susceptibles de prendre des décisions qui investisseurs du marché public ils auraient l’air très étrange », a déclaré l’homme d’affaires. Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur les décisions possibles, il a ajouté : « Je ne veux pas être poursuivi ».

Bien que les déclarations d’Altman aient un ton cryptique, les différences entre une entreprise privée et une entreprise publique pourraient nous aider à comprendre le scénario envisagé par le PDG d’OpenAI. Eh bien, ce sont deux voies très différentes qui peuvent conditionner son développement dans le futur.

Actuellement, en tant qu’entreprise privée, OpenAI n’est pas cotée en bourse et opère sous un « gains limités » pour ses investisseurs (loin de son modèle à but non lucratif). Parmi ses partenaires les plus importants, on retrouve Microsoft, qui a investi plus de 10 000 millions de dollars dans OpenAI.

La flexibilité et l’agilité pour prendre des décisions est l’un des principaux avantages d’une entreprise privée. L’un des exemples les plus clairs de ce type d’entreprise est Twitter, qui a acquis ce statut lorsqu’il a été racheté par Elon Musk. L’entrepreneur ne devrait pas rendre de comptes aux actionnaires du marché libre, car ils n’existent pas.

En général, une société cotée en bourse, en revanche, est cotée en bourse et est soumise à des réglementations et à des réglementations. plus strict que privé. Sa valorisation boursière est liée à la valeur de ses actions. De plus, elle opère sous l’œil attentif (et l’approbation) des actionnaires.

Images: boucle humaine

