Hogwarts Legacy : les quêtes secondaires sont conçues pour avoir un impact sur la campagne principale

Dans L’héritage de Poudlard les joueurs peuvent s’immerger dans le monde de la magie et visiter ce qui est probablement l’école de sorcellerie et de magie la plus célèbre avec leur personnage. Comme annoncé récemment, l’aventure s’adresse aux utilisateurs employer jusqu’à 100 heures.

Non seulement la quête principale et les objets de collection que l’on peut trouver dans le monde magique devraient garantir cela. Également plus de 100 quêtes secondaires devrait occuper les futurs apprentis sorciers pendant quelques heures. Comme les développeurs l’ont maintenant révélé, le Les quêtes secondaires affectent également la quête principale.

Les quêtes secondaires dans Hogwarts Legacy peuvent être jouées dans n’importe quel ordre

Moira Squier, directrice narrative et scénariste de jeu avancée pour Hogwarts Legacy, a récemment parlé à nos collègues de GamesRadar des quêtes secondaires.

En plus des décisions dans la campagne principale devrait également les quêtes secondaires affectent l’histoire. Un personnage avec lequel vous interagissez dans une quête secondaire a été donné en exemple. Si vous rencontrez à nouveau ce personnage dans l’histoire principale, les décisions de l’autre quête influenceront le reste de la campagne – et vice versa.

De plus, il a été révélé que les joueurs Quête secondaire dans n’importe quel ordre peut aborder. Cela devrait également affecter l’histoire. Comme le dit Squier, devrait tout à relier. C’était un défi. Cependant, il est également agréable de voir à quel point il s’est développé.

Certains quête secondaire devrait s’occuper de quatre maisons de Poudlard employer. Selon une fuite, vous devriez même le faire dans « Hogwarts Legacy » pour une tâche Visitez la prison des sorciers d’Azkaban être capable.

« Hogwarts Legacy » sortira le 10 février 2023 pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Ceux qui précommandent l’édition numérique de luxe du jeu peuvent même trois jours plus tôt commencer l’aventure magique. Le jeu de rôle sortira le 4 avril pour les anciennes consoles PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs de Nintendo Switch peuvent commencer en tant qu’apprentis sorciers le 25 juillet 2023.