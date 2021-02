Daimler changera son nom en Mercedes-Benz uniquement. Pourquoi?

Jusqu’à présent, sous le «chapeau» de Daimler AG se trouvaient trois divisions: Mercedes-Benz (dédiée aux voitures et petites publicités), Daimler Truck et Daimler Mobility.

Désormais, dans un authentique processus de reconstruction du constructeur allemand, le groupe sera divisé en deux sociétés indépendantes: Mercedes-Benz, la division dédiée aux voitures et véhicules utilitaires, et Daimler Truck, dédiée aux camions et aux bus.

Quant à Daimler Mobility, qui s’occupe actuellement de questions financières (comme le financement et location) et la mobilité, il verra ses moyens et ses équipes se partager entre les deux nouvelles entreprises.

Pourquoi changer?

Dans la déclaration annonçant ce changement profond, Daimler déclare également qu’il prévoit «un changement fondamental de sa structure, destiné à libérer le plein potentiel de son entreprise».

À propos de cette division, Ola Källenius, président du conseil d’administration de Daimler et Mercedes-Benz, a déclaré: «C’est un moment historique pour Daimler. C’est le début d’une profonde reformulation de l’entreprise ».

Il a ajouté: «Mercedes-Benz Cars & Vans et Daimler Trucks & Buses sont des entreprises différentes avec des groupes de clients, des voies technologiques et des besoins en capital spécifiques. Les deux (…) opèrent dans des secteurs qui subissent des changements technologiques et structurels majeurs. Dans ce contexte, nous pensons qu’ils pourront fonctionner plus efficacement en tant qu’entités indépendantes (…) libres des restrictions d’une structure conglomérale ».

Daimler Truck va à la bourse

Comme vous l’avez peut-être remarqué, cette division touche plus profondément Daimler Truck, car une fois terminé, il devra «courir seul».

Il disposera ainsi d’une direction totalement indépendante (dont un président du conseil de surveillance) et devrait être coté en bourse, avec une entrée à la bourse de Francfort prévue avant la fin de 2021.

C’est un moment crucial pour Daimler Truck. L’indépendance s’accompagne de meilleures opportunités, d’une plus grande visibilité et d’une plus grande transparence. Nous avons d’ores et déjà défini l’avenir de notre métier avec les camions électriques à batterie et les piles à combustible, ainsi que des positions fortes dans la conduite autonome. Martin Daum, membre du conseil d’administration de Daimler et président du conseil d’administration de Daimler Truck

L’objectif de la nouvelle société dédiée aux poids lourds et aux véhicules de tourisme est d’accélérer «l’exécution de ses plans stratégiques, d’augmenter sa rentabilité et de faire progresser le développement de technologies sans émissions pour les camions et les bus».

Plus d’actualités dans quelques mois

Enfin, toujours à propos de cette division, Ola Källenius a déclaré: «Nous sommes confiants dans la solidité financière et opérationnelle de nos deux divisions véhicules. Nous sommes convaincus qu’une gestion et une administration indépendantes leur permettront de fonctionner encore plus rapidement, d’investir plus ambitieusement, de rechercher la croissance et la coopération et, ainsi, d’être nettement plus agiles et compétitifs ».

Selon Daimler, au troisième trimestre de l’année, plus de détails seront communiqués sur ce processus de division lors d’une assemblée générale extraordinaire. Jusque-là, une chose a déjà été révélée: avec le temps (on ne sait pas exactement quand), Daimler changera son nom en Mercedes-Benz.