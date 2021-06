Cyberpunk 2077 : des critères doivent être remplis pour revenir sur le PlayStation Store

La sortie du RPG d’action tant attendu Cyberpunk 2077 devrait devenir un développeur CD Projekt RED pour les développeurs gigantesque débâcle développer. Financièrement, le titre pourrait convaincre, mais juste ça performances techniques du titre sur PlayStation 4 et Xbox One était désastreux. Le match s’est tellement mal passé que Sony a tiré le cordon de déchirure et l’a banni de son PlayStation Store.

Cyberpunk 2077 : Sony appelle à un retour sur le PlayStation Store

C’était un une étape unique à ce jour, que la société japonaise avait réalisé, et le titre n’est pas disponible sur le PlayStation Store depuis plus de six mois. Après que CD Projekt RED l’ait suggéré être la décision de Sonyquand le jeu peuvent être achetés à nouveau sur leur plateforme, un rapport actuel de Wccftech livre maintenant nouvelle information dans cette affaire.

En effet ce serait donner des critères spécifiéscela doit être rempli pour que « Cyberpunk 2077 » soit à nouveau proposé sur le PlayStation Store. Sur la base d’une déclaration, cependant, le studio de développement semble actuellement répondre à ces exigences pas encore en mesure de rencontrer. Les responsables n’ont pu entrer dans les détails à ce sujet, mais suggèrent que Encore un long chemin à parcourir serait allongé devant eux.

Un retour de « Cyberpunk 2077 » sur le PlayStation Store n’est pas encore en vue / © CD Projekt

Plus précisément, à ce sujet, le studio serait toujours Discutez avec Sony. En plus il y aurait « Une sorte de critères […]. Il y a un processus, nous sommes au milieu de ce processus et des conversations ont lieu. La décision sera annoncée lorsqu’elle sera prête à être annoncée. »

De plus, CD Projekt a publié RED un graphique, d’où il ressort que les correctifs et correctifs publiés jusqu’à présent ont fait en sorte que « Cyberpunk 2077 » est entre-temps devenu serait nettement plus stable. Cependant, il est également clair que l’équipe doit encore investir beaucoup de travail pour atteindre ses objectifs internes également. Pour atteindre les critères de Sony et rapportez le titre sur le PlayStation Store.

« Cyberpunk 2077 » est désormais beaucoup plus stable / © CD Projekt

« Cyberpunk 2077 » est sorti le 10 décembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia et PC. Plus tard cette année, un Mise à niveau de nouvelle génération pour PlayStation 5 et Xbox Series X/S.