« L’amour et la mort »: qu’est-il arrivé à Candy Montgomery et où est maintenant le meurtrier de Betty Gore

Qu’est-il arrivé à Candy Montgomery ? La série « Amour et mort » (« L’amour et la mort », en espagnol) est disponible sur HBO Max et, comme « Candy » de Hulu, il est basé sur réalités. Exactement, dans les événements qui ont impliqué cette femme au foyer dans le meurtre de son amie Betty Gore.

Le programme créé par david e kelley se déroule en 1980 au Texas et présente des performances principales de Elizabeth Olsen, Jesse Plemons et Lily Rabe. Ainsi, tout au long de 7 chapitres, on peut en savoir plus sur l’affaire qui a impacté États Unis.

vous vous demandez probablement Qu’est il arrivé au meurtrier de cette histoire. C’est pourquoi, dans les lignes qui suivent, nous vous disons tout ce qu’il faut savoir sur les conséquences auxquelles il a dû faire face après ce crime.

L’affiche de la série « L’amour et la mort » (Photo : HBO)

QU’EST-IL ARRIVÉ À CANDY MONTGOMERY ?

Comme relaté dans le Série HBO, Bonbons Montgomery a été accusée d’avoir tué son ami proche betty gore. L’homicide a eu lieu le 13 juin 1980après que le premier ait eu une relation extraconjugale avec Allan Goréle mari de la défunte.

Lors d’un affrontement entre les deux, Bonbons il a battu son adversaire avec une hache jusqu’au « point d’épuisement total ». Il convient de noter que les rapports officiels affirmaient que Betty a été poignardé 41 fois.

Peu de temps après le meurtre, Bonbons s’est rendu aux autorités locales et a été mis en liberté sous caution 100 000 €. Tout au long des 8 jours de procès, la défense a fait valoir qu’elle avait agi en état de légitime défense. L’accusation, pour sa part, s’est appuyée sur la théorie selon laquelle la mort était intentionnelle et que la victime était consciente lorsqu’elle a reçu la plupart des coups de couteau.

CANDY MONTGOMERY EST-IL ALLÉ EN PRISON ?

La réponse courte est NON. Selon Style Caster, Bonbons Montgomery a été acquitté des accusations de meurtre sur 29 octobre 1980après que les psychiatres ont affirmé que l’accusée avait eu une « réaction dissociative » qui l’avait amenée à poignarder le Betty à plusieurs reprises.

Cet incident était protégé par la loi du Texas « Stand Your Ground ». Fondamentalement, le règlement autorisait le recours à la force meurtrière si nécessaire pour prévenir un crime violent. Autrement dit, les menaces qu’il aurait reçues ont été prises en compte Bonbons.

LA RÉACTION DU PÈRE DE BETTY GORE AVANT LA LIBÉRATION DE CANDY MONTGOMERY

Le verdict du jury a été largement critiqué à l’époque. Le public a scandé « Meurtrière! Meurtrière! » quand Montgomery il s’est retiré du tribunal après son acquittement.

Bob Pomeroyle père de Betty, a déclaré à UPI : « En ce qui me concerne, justice sera rendue. Elle doit vivre avec ça… Je ne dirais pas que je suis content du verdict. Nous ne savons pas ce qui s’est passé et nous ne saurons jamais ce qui s’est passé. »

OÙ EST CANDY MONTGOMERY MAINTENANT ?

Le portail Mensuel texan rapporté que Bonbons et son mari Pat Montgomery ils ont quitté Texas City après le procès en 1980. Le couple a déménagé en Géorgie et a divorcé quatre ans plus tard.

Selon Divertissement hebdomadaireelle a recommencé à utiliser son nom de jeune fille et s’appelle maintenant Candice Wheeler. Actuellement, il vit toujours en Géorgie et travaille comme conseiller en santé mentale avec ta fille Jenny.

COMMENT REGARDER LA SÉRIE « LOVE & DEATH » ?

La série « Amour et mort » est disponible via la plateforme de streaming HBO Max. Pour regarder les épisodes en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « L’AMOUR ET LA MORT »

