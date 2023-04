Russell Crowe révèle le scénario original de Gladiator Was "Déchets"

Russell Crowe a eu une longue et fructueuse carrière à Hollywood, avec de nombreux rôles emblématiques à son actif. L’un de ses rôles les plus célèbres était celui de Maximus dans l’épopée de Ridley Scott Gladiateur, pour lequel il a remporté un Oscar. Dans une récente interview avec Vanity Fair, Crowe a parlé de son expérience dans la réalisation du film et de certains des défis auxquels il a été confronté. Il a révélé qu’il avait des inquiétudes au sujet du scénario original, qu’il a décrit comme « des ordures ». Il a expliqué que le scénario comportait des séquences étranges qui ne résonneraient pas auprès d’un public moderne. Malgré ces inquiétudes, Crowe est resté engagé dans le projet grâce à ses conversations avec le réalisateur Ridley Scott.

« Gladiator est mon 20e film, donc j’avais confiance en mes capacités en tant qu’homme principal. Ce dont je n’avais pas confiance à propos de Gladiator, c’était le monde qui m’entourait. Au cœur de ce que nous faisions était un grand concept, mais le script était des ordures. Absolument des ordures. Et il a toutes ces séquences, en quelque sorte, étranges. L’une d’elles concernait des chars et comment des gladiateurs célèbres – et tout cela est vrai, n’est-ce pas ? – d’utiliser certains types de chars et certains gladiateurs célèbres avaient des accords d’approbation avec des produits pour l’huile d’olive et ainsi de suite », a expliqué Crowe.

Il a continué:

« Et tout cela est vrai, mais ça ne sonnera tout simplement pas bien pour un public moderne. Ils vont dire: » Qu’est-ce que c’est que tout ça? L’énergie autour de ce que nous faisions était très fracturée. J’ai pensé à quelques reprises, peut-être que ma meilleure option est simplement de prendre un avion et de sortir d’ici, vous savez ? Ce sont mes conversations continues avec Ridley qui m’ont en quelque sorte donné foi. »

Gladiateur est devenu un classique du cinéma qui a résisté à l’épreuve du temps. Le film raconte l’histoire de Maximus, un général romain, qui cherche à se venger après avoir été trahi par son propre gouvernement. Gladiateur a été acclamé par la critique lors de sa sortie, remportant cinq Oscars, dont celui du meilleur film. Plus de 20 ans plus tard, le film continue de captiver le public et son impact est évident dans la suite récemment annoncée, Gladiateur 2.





Russell Crowe révèle les détails du complot mis au rebut de Gladiator 2

Russell Crowe a récemment révélé des détails sur la suite abandonnée lors d’une apparition sur le podcast Happy Sad Confused. La suite, qui a reçu le titre de travail « Christ Killer », était initialement prévue pour maintenir l’approche réaliste du premier film. Cependant, l’idée de Crowe était d’adopter une approche plus fantastique en demandant à Maximus de se frayer un chemin à travers le temps et de se retrouver piégé dans les limbes. Le concept était que Maximus avait tué trop de gens pour aller au paradis mais qu’il était trop beau pour être jeté en enfer, il était donc coincé entre les mondes. Bien que l’idée s’écarte de l’approche réaliste du film original, Crowe a estimé que le monde de Gladiateur était déjà assez fantaisiste, alors il a engagé Nick Cave pour écrire le scénario de la suite inattendue.

« L’autre côté de cela était, cette autre idée que j’avais, c’est qu’il a tué trop de gens pour aller au paradis, mais il est un homme trop bon pour être jeté en enfer. Donc, vous rencontrez Maximus et c’est comme si vous étiez dans un camp de réfugiés à la frontière somalienne. Vous ne savez pas où vous êtes, mais quand vous le rencontrez et réalisez qu’il est dans les limbes, il est coincé entre deux mondes. L’idée que nous avons eue, pour le ramener sur Terre, c’était juste le boules de feu et [it was] cool et nous aurions pu le faire, mais ces choses nécessitent que tout un tas de personnes soient tournées dans la même direction. J’étais très, très occupé, donc je ne lui ai probablement pas donné le temps que j’aurais dû avoir. »

Gladiateur 2 est actuellement en développement, mais on ne sait toujours pas quelle direction prendra le film. Le film présente un nouveau protagoniste, Lucio, joué par Paul Mescal, et dispose d’un casting impressionnant qui comprend Denzel Washington et Barry Keoghan. Gladiateur 2 est prévu pour le 22 novembre 2024.