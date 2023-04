Le diplomate aura-t-il une saison 2 ?

Netflix

Après la première sur Netflix, on vous dit si la série à succès aura une saison 2 sur la plateforme de streaming.

©NetflixY aura-t-il une saison 2 de The Diplomatic ? c’est connu

La série la diplomatie créé en 2023 et bien que ce soit l’un des derniers succès de Netflix, les gens veulent déjà savoir s’il y aura une deuxième saison et on vous dit que sait-on de la série mettant en vedette Keri Russell et Rufus Sewell. La série compte actuellement 1 saison mais cela pourrait-il changer ?

Quel est le synopsis officiel de la diplomatie?« Au milieu d’une crise internationale, une diplomate de carrière se retrouve à un poste très médiatisé pour lequel elle n’est pas qualifiée, avec des conséquences désastreuses pour son mariage et son avenir politique.« .

+ La Diplomática aura-t-elle une saison 2 ?

Keri Russell et Rufus Sewell jouent dans ce drame politique créé par Debora Cahn et, si vous vous demandez s’il y a une deuxième saison, La réalité est que Netflix n’a pas statué là-dessus.

La première saison de la série compte 8 chapitres et, selon décider, la série a une finale explosive dans laquelle la vie des êtres vivants de Kate est en jeu.

Malheureusement pour ceux qui ont aimé la série, Jusqu’à ce 22 avril, il n’y a pas de mises à jour officielles pour la saison 2 de la diplomatie Netflix. Cependant, le retour de cette série dépendra de son succès, ce qui ne semble pas être un problème, car selon flixpatrol, C’est la série la plus regardée actuellement sur Netflix.même au-dessus L’agent de nuit. Ce ne sera qu’une question de temps pour connaître la réponse officielle.

