« Lucifer »: que s’est-il passé à la fin de la saison 6 et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Bien qu’il soit devenu le successeur de Dieu après avoir ramené Chloé et pardonné à son frère Michael, « LuciferIl ne se sent pas digne d’occuper le poste et essaie de retarder sa promotion tout en éliminant tous ses doutes et en comprenant ce que signifie vraiment être le Tout-Puissant.

Mais il n’est pas le seul à douter de son avenir, Amenadiel a été accepté dans la police, mais il doit suivre une formation, en plus, il croise la route d’un détective raciste du passé. Pendant ce temps, Maze et Eva organisent leur mariage et ont quelques différends.

Pendant ce temps, un ange inconnu descend en enfer pour découvrir un moyen d’assassiner Lucifer. Il emmène même Dan sur terre en tant que fantôme pour obtenir des informations sur la meilleure façon d’éliminer le diable. Mais qui est cette jeune femme ?

Chloé se prépare à devenir la conseillère de Lucifer, mais… (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 6 DE « LUCIFER » ?

Il s’agit de Rory, la fille qui Lucifer abandon. Morningstar estime que c’est impossible et pour prouver qu’elle est recontactée avec certains de ses ex-partenaires. Cependant, en découvrant qu’Aurora est aussi la fille de Chloé et qu’elle a voyagé du futur, elle pense que la seule explication de son abandon est son meurtre.

Une fois de plus, Lucifer retarde sa promotion, cette fois pour arranger les choses avec sa fille. Il essaie d’abord de lui montrer qu’il ne l’a pas abandonnée et ensuite il veut simplement gagner son pardon, mais ce n’est pas facile de traiter avec Rory, entre autres, car il a des ailes très pointues. Finalement, il se rend compte que ce n’est pas son but et Amenadiel devient le Dieu.

Lucifer essaie de profiter de ce qui pourrait être son dernier jour sur Terre, mais le tueur de Dan s’échappe de prison. Il s’agit en fait de Dan, qui est entré dans le corps de Le Mec puis s’est échappé. Avant d’aller enfin au paradis, Lucifer l’emmène chez Trixie et après un moment étrange, mais émouvant, il se libère de sa culpabilité.

Cependant, lorsque Dan quitte Le Mec, il reprend le contrôle de son corps et sait comment tuer Lucifer, alors il kidnappe sa fille pour l’atteindre. Son plan est d’utiliser les plumes de Rory contre l’être qui, selon lui, le torture depuis longtemps.

Après avoir entendu que la plus grande peur de Lucifer est de ne pas voir sa fille grandir et perdre sa famille, Rory se libère et sauve son père. Mais malgré le danger qui s’est produit, Aurora ne revient pas dans sa chronologie, c’est-à-dire qu’il les abandonne toujours. Parce que?

Chloé et Lucifer parviennent à sauver leur fille Rory (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 6 DE « LUCIFER » ?

Lorsque Rory a tenté d’assassiner Le Mec, son père l’a convaincue de contrôler sa colère et de ne pas la laisser prendre le dessus sur elle. Ce moment ajouté au fait que tous ceux qu’ils connaissent ont réussi à passer de l’enfer au paradis, l’aide à comprendre que c’est son vrai but et pour le réaliser il doit quitter sa famille.

De plus, Aurora comprend qu’il faut subir l’abandon de son père et retourner dans le passé en quête de vengeance, alors elle leur fait promettre à leurs parents qu’ils ne changeront rien. Lorsque Rory revient dans sa chronologie, il tient la main de sa mère âgée, qui lui dit au revoir avec la promesse de se retrouver de « l’autre côté ». Enfin, Chloé et Lucifer se réunissent pour passer l’éternité ensemble.