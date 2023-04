3 séries similaires à The Flash sur Netflix à NE PAS MANQUER

Mathon Lot de 3 moules Rigiflex : moule à tarte cannelé, moule terrine et moule à manqué Mathon

De qualité professionnelle, la gamme de moules flexibles en silicone structure acier RigiFlex innove tant par ses caractéristiques techniques que par ses performances culinaires. Ultra résistants, les moules flexibles en silicone RigiFlex contiennent un cercle en acier galvanisé invisible et incassable qui renforce le contour des moules pour plus de rigidité. Ce cercle, ainsi que les poignées intégrées, assurent une manipulation facilitée lorsque la préparation n'est pas encore cuite ainsi qu'une excellente prise en main. La silicone alimentaire est anti-adhérente, inaltérable et hermétique aux odeurs et aux goûts. Extrêmement qualitatifs et d'une grande longévité, ces moules résistent à des températures allant de - 20°C à + 220°C, passant du congélateur au micro-ondes ou au four, et se nettoient au lave-vaisselle. Issu de cette gamme innovante, le Moule à tarte cannelée RigiFlex est idéal pour confectionner des tartes de 26 cm de diamètre, aux bords joliment dentelés et croustillants, facilement démoulables, pour des présentations parfaites et des dégustations gourmandes. 2 en 1, le Moule à terrine avec couvercle RigiFlex est idéal pour réaliser des terrines ou encore des cakes grâce à son couvercle. Il résiste à des cuissons longues sans se déformer et sans transfert de saveurs d'une préparation à l'autre. Le Moule à manqué 24 cm RigiFlex' permet de préparer de savoureux gâteaux et assure un démoulage parfait, sans ajout de matière grasse. Les gâteaux obtenus sont moelleux à coeur et savoureux. Retrouvez ici toute la gamme Mathon Rigiflex.