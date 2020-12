Rupert Grint a joué pour la dernière fois Ron Weasley dans Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 en 2011.

Le dernier Harry Potter le film est peut-être sorti il ​​y a près de 10 ans, mais Rupert Grint nous donne l’espoir qu’il y en aura plus.

Depuis Harry Potter et les reliques de la mort – 2e partie est sorti en 2011, les fans de la franchise ont désespérément besoin que la saga continue. Bien sûr, nous avons maintenant le Bêtes fantastiques mais les gens veulent voir Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint), Hermione (Emma Watson) se réunir dans de nouveaux Harry Potter fonction ou un Enfant maudit adaptation cinématographique.

Maintenant, Rupert Grint a réalisé des rêves en révélant qu’il jouerait à nouveau avec plaisir Ron Weasley dans un futur film.



Rupert Grint dit qu’il jouerait à nouveau Ron dans un nouveau film Harry Potter. Photo: Eugene Gologursky / pour ReedPOP, Warner Bros Pictures

Dans une interview avec ComicBook, on a demandé à Rupert si nous reprendrions un jour son emblématique Harry Potter rôle et il a dit: « Je veux dire, ne jamais dire jamais. Je ne dirais jamais, » Absolument non. » C’était une grande partie de ma vie et j’aime beaucoup ce personnage et ses histoires. Alors oui, je veux dire, je serais prêt pour ça au bon moment. Je ne sais pas quelle capacité cela serait, mais ouais, on verra. «

Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun plan officiel pour poursuivre la Harry Potter série mais il y a déjà beaucoup de contenu à exploiter. Harry Potter se termine par un épilogue dans lequel nous découvrons que Ron a épousé Hermione et est devenu un Auror, et, la pièce, Harry Potter et l’enfant maudit explore déjà l’avenir de Harry, Ron, Hermione et de leurs enfants plus en profondeur.

Qu’est-ce que tu penses? Souhaitez-vous regarder un nouveau Harry Potter film si le casting original est revenu?

