Critique: Lost in Random (PS5) – Une aventure originale basée sur des cartes dans un monde sombre et gothique

L’objectif du label d’édition EA Originals est de faire vivre des expériences uniques et mémorables à partir de studios indépendants. Le développeur suédois Zoink Games a définitivement rempli le mandat avec Lost in Random: un jeu d’aventure de combat de cartes qui donne l’impression de sortir tout droit d’un film d’argile de Tim Burton.

Dans le royaume du hasard, une fois qu’un enfant atteint l’âge de 12 ans, la reine lui fait lancer un dé qui détermine dans lequel des six royaumes il passera le reste de sa vie. Chaque royaume porte le nom du côté d’un dé. , de un à six, et chacun est censé être plus grand que le précédent. Il n’y a pas de libre circulation entre les royaumes, donc une fois le dé lancé, l’avenir de cet enfant est définitivement fixé.

Le jeu est très rapide à vous entraîner avec son cadre de fantaisie gothique. Tout, de la tradition du jeu aux visuels ressemblant à des marionnettes, ressemble à un conte de fées délicieusement sombre. Ce conte de fées en particulier concerne deux sœurs : Even, le protagoniste du jeu, et Odd, sa sœur aînée. Ils ont tous les deux grandi dans une ville morne appelée Onecroft où les adultes doivent passer leurs journées à trier les déchets du reste du royaume.

Lorsque l’anniversaire d’Odd arrive, elle décroche le jackpot et parvient à décrocher un six, ce qui signifie passer le reste de sa vie à Sixtopia. Bien sûr, c’est censé être un paradis où elle pourra passer du temps en compagnie de la reine, mais Even est assez triste de ne plus jamais la revoir. Cela ne l’aide pas quand elle commence à faire des rêves étranges qui l’amène à penser que peut-être Odd ne vit pas une vie de luxe. Ce n’est pas vraiment une surprise quand Even attrape sa fronde et décide de se lancer dans une quête pour sauver sa sœur.

Bien sûr, une petite fille contre toutes les armées mécaniques de la reine ne serait pas vraiment un combat équitable. Heureusement, Even se lie d’amitié avec un dé magique (appelé Dicey) et ensemble, vous formez un duo assez redoutable. Le système de combat est un système qui semble assez compliqué, mais une fois que vous apprenez à accepter son caractère aléatoire, il devient rapidement une seconde nature.

Vous aurez besoin de rassembler de l’énergie pour donner un coup de pouce à Dicey. Une fois qu’il a été lancé, l’action s’arrêtera pendant que jusqu’à cinq cartes aléatoires seront tirées de votre paquet de cartes. Chaque carte a un score de points qui lui est attaché, alors disons que Dicey a obtenu un 3, vous pourrez libérer un fantôme (2) qui voyage à travers le champ de bataille blessant n’importe qui sur son chemin ainsi qu’invoquer une épée spectrale (1) pour que Even puisse s’en prendre à ses ennemis.

En mélangeant et en associant différentes cartes, vous pouvez créer des combos assez dévastateurs, mais c’est à la chance de savoir quelles cartes sont tirées. Cela signifie que si vous tirez quelques mauvaises mains d’affilée, vous pouvez finir par devoir jouer en défense pendant un certain temps jusqu’à ce que vous puissiez à nouveau rouler. Une grande partie du plaisir réside dans la construction de votre deck afin qu’il complète votre style de jeu. De petits changements à un deck peuvent faire une grande différence dans le déroulement d’une bataille. Une fois que vous commencez à déterminer quelles cartes fonctionnent bien ensemble, les combats deviennent vraiment chaotiques et excitants.

Il y a aussi une poignée de batailles qui se déroulent sur des plateaux de jeu géants. Ici, vous aurez besoin de faire avancer une pièce d’échecs géante en lançant Dicey. Ceux-ci ajoutent une dynamique intéressante aux batailles, car vous ne vous concentrez pas uniquement sur l’élimination des ennemis, mais vous devrez également faire atterrir la pièce d’échecs sur des cases spécifiques pour réussir.

Lost in Random n’est pas seulement une question de combat, cependant. En voyageant à travers les six royaumes de Random, vous aurez également la chance d’aider de nombreuses personnes qui ont été touchées par les sinistres plans de la reine. Au cours de certaines quêtes secondaires, vous devrez faire un choix qui influencera son résultat. Malheureusement, l’option que vous choisissez n’a pas toujours d’importance.

Bien que certaines quêtes tombent un peu à plat, il y a beaucoup de personnages intrigants à rencontrer et ils aident tous à étoffer le monde grâce à un script bien écrit. Bien que Dicey ne parle pas beaucoup, il y a une assez belle petite amitié qui se construit entre eux et ils se soutiennent même lorsque les choses semblent sombres. C’est réconfortant de voir leurs interactions, et toutes les performances de doublage sont également très fortes, ce qui permet de tomber facilement amoureux de ce monde étrange et de tous ses habitants étranges et merveilleux.