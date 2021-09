Le jour où Joey King et Taylor Swift ont travaillé ensemble

La trilogie de Le stand des baisers était celui qui a lancé Joey roi à la renommée internationale. Dans ces bandes, l’actrice a joué le rôle principal, Elle Evans, et a séduit une foule nombreuse. À tel point qu’aujourd’hui, il se positionne comme l’une des stars hollywoodiennes les plus appréciées de l’industrie. Son talent, sa spontanéité et sa fraîcheur ont donné à l’écran un air nouveau qui a su capter les plus jeunes.







Cependant, après le succès de Le stand des baisers, Joey roi a également brillé dans L’acte. Malgré le fait que l’interprète ait un cursus complet dans sa carrière, ces deux productions sont celles qui se démarquent le plus. Dans le second, qui est une série basée sur une histoire vraie, il a réussi à montrer toute sa polyvalence en mettant de côté l’adolescent du lycée pour donner vie à une jeune femme maléfique.

Joey King dans The Act.Photo : (HULU)



Mais, King a de grandes performances dans sa carrière et, l’une d’entre elles la lie complètement à Taylor Swift. C’est parce que c’est Joey elle-même qui a avoué que, quand il était plus jeune, il faisait partie d’un des clips vidéo du chanteur. Il s’agit de l’audiovisuel de la chanson Moyenne, qui a été créée en 2010, alors que l’actrice n’avait que neuf ans et commençait tout juste sa vie d’actrice.

« Le dernier clip que j’ai fait était quand j’avais neuf ans et j’ai fait le clip de Taylor Swift pour Mean.« Il a déclaré aux MTV Music Awards 2020, puis a ajouté : »Je veux dire honnêtement, c’est un énorme flex”. Dans ce clip, King donne vie à une petite fille qui est harcelée par ses autres camarades de classe et ne passe pas un bon moment.







D’un autre côté, Joey roi Elle a également déclaré, dans une interview accordée à Rolling Stone, que cette vidéo avait été réalisée la veille où elle devait se raser la tête pour filmer. Le Chevalier Noir. « J’avais besoin de me raser la tête le lendemain pour le film« , a-t-il souligné et, à son tour, a déclaré: « nous l’avons programmé pour que je puisse être dans le clip et elle (Taylor) était si incroyable et si gentille”.

Aussi, d’après l’expérience que l’actrice a eue en partageant le plateau avec Swift, c’était inoubliable. « J’étais incroyablement excité. C’était le plus beau jour de ma vie« Il a crié à Rolling Stone. Et, sans aucun doute, les revoir ensemble dans une vidéo ou un film serait épique car ils sont tous les deux incroyables dans ce qu’ils font.