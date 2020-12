Wonder Woman 3 peut ramener le guépard de Kristen Wiig dans une histoire moderne

Le public n’a peut-être pas vu le dernier de Kristen Wiig Wonder Woman 1984 méchant, Cheetah. Commençant le film en tant que Barbara Minerva aux manières douces, Wiig se transforme lentement en bête CGI, se battant avec Diana de Gal Gadot en cours de route, avant de conclure son voyage sur une note ambiguë. Eh bien, la réalisatrice Patty Jenkins a maintenant révélé que cela pourrait bien laisser la porte ouverte au retour du personnage Wonder Woman 3.

« J’ai mes raisons de le rendre ambigu, et je pense que son point de vue n’est pas clair [is] sur tout ce qui vient de se passer. J’adore que nous résumions le point de vue de Max Lord et que vous voyiez le point culminant de cette histoire, je pense que c’est si important. Mais la vérité est qu’il y en aura peut-être plus à venir ou pas [for Barbara]. «

Bien que Jenkins ne s’engage pas à ramener Kristen Wiig comme Cheetah pour plus de chaos CGI, cela ressemble certainement à Wonder Woman 1984 n’était que le début du légendaire supervillain de DC. La suite a reçu quelques critiques pour avoir fait du personnage l’acolyte de Maxwell Lord de Pedro Pascal, ce qui pourrait être rectifié si elle revenait à la mêlée.

Jenkins a récemment été confirmé pour revenir pour un troisième Wonder Woman aventure, la réalisatrice ayant précédemment révélé qu’elle avait « deux autres histoires qui viennent compléter cette histoire et il s’agit de femmes qui interviennent en tant que femmes, de la manière la plus aimante, gentille, pure et naturelle. » Bien que l’on sache très peu sur la direction Wonder Woman 3, Jenkins a confirmé que, contrairement à ses prédécesseurs, le Threequel se déroulera de nos jours.

«Je n’ai pas l’intention de le remettre dans le passé, car où allez-vous aller? Vous devez aller de l’avant. C’est définitivement une histoire contemporaine. C’est tout ce que je peux dire. Où nous l’avons mis et comment cela est compris , Je n’ai pas totalement cloué. «

Wonder Woman 1984 la star Gal Gadot, qui a également été confirmée pour reprendre le rôle principal dans Wonder Woman 3 a également affirmé que le film ne voyagerait pas dans le passé cette fois-ci, l’actrice estimant que « le présent est la bonne chose » pour d’autres tranches. «Je n’irais pas, comme, dans les années 60 ou 40 avec Wonder Woman», a-t-elle déclaré en abordant le cadre potentiel de la suite. « J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose. »

Wonder Woman 1984 allume actuellement HBO Max (et certains théâtres) avec ses couleurs vives, ses séquences d’action vibrantes et son optimisme old school, reprenant avec le super-héros amazonien dans les années 1980, avec Diana Prince vivant au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et L’Union Soviétique. La suite très attendue trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux ennemis redoutables sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah et le mystérieux magnat des médias Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana sera également réunie avec son ancien amoureux Steve Trevor, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Wonder Woman 1984 est maintenant disponible sur HBO Max, et depuis sa sortie, il est malheureusement devenu le film DCEU le moins bien noté sur IMDB. Wonder Woman 3 a le feu vert, mais pas de date de sortie. Cela nous vient grâce à Cinemablend.

