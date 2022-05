Rosamund Pike jouera dans le nouveau film du réalisateur de Promising Young Woman

Annonces

Emerald Fennell, l’actrice de La Couronne, sera à nouveau assis dans le fauteuil du réalisateur aux mains de son deuxième film. Le premier lui a valu l’Oscar du meilleur scénario original.

je l’ai fait pour fenouil émeraude dans Jeune femme prometteuse il n’est pas du tout passé inaperçu. D’abord à cause du thème et du risque de son pari : parler de harcèlement, d’abus sexuels et même de meurtre de femmes, le tout à travers une loupe qui, parfois, avait une dose d’humour. Mais aussi parce que grâce à ce projet, il a été nominé pour la meilleure réalisation, le meilleur film et le meilleur scénario original en Les Oscarsdont il a gardé un pour son livret.

Maintenant, elle est prête pour sa prochaine étape et elle le fera avec l’aide d’une grande actrice. date limite a confirmé que Brochet de Rosamund (fille disparue, je m’en soucie beaucoup) fera partie du prochain projet de Fennel. Jusqu’à présent, la plupart des aspects de la nouvelle histoire de Fennel (qui s’est surtout fait connaître grâce à son travail d’actrice dans La Couronne) sont tenues secrètes. On parle que le tournage pourrait commencer avant la fin de l’année.

Selon date limitele titre du deuxième film de Fennel en tant que directeur serait Saltburn. Cela pourrait faire allusion à la ville balnéaire restante du North Yorkshire, en Angleterre, car l’histoire tournerait autour d’une très importante famille aristocratique anglaise. C’est quelque chose à propos Fennel sait très bien à la fois pour ses racines familiales et pour son travail sur la série sur la couronne britannique de Netflixoù il a joué Camille Parker Bowles.

Il convient de noter que l’ordre du jour fenouil émeraude est passablement occupée, puisqu’en plus de son deuxième long métrage, elle travaille sur l’un des films les plus attendus des mois à venir. Il a été confirmé qu’il fera partie du casting de Barbiele film mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling qui dirigera Greta Gerwig. Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé quel sera son rôle dans ce long métrage.

+Où voir Jeune femme prometteuse

Sorti en 2020, Jeune femme prometteuse a été joué par Carey Mulligan et avait dans son casting l’un des comédiens qui est devenu une tendance dans la pandémie : Bo Burnham. L’histoire est centrée sur une jeune femme qui approche de ses 30 ans et semble complètement perdue dans sa vie. Détruite par la mort de sa meilleure amie, elle a abandonné sa carrière universitaire et travaille dans une cafétéria. Tout va changer lorsqu’il croise la route d’un ancien camarade de classe qui lui aussi va démêler son passé. vous pouvez le voir dans hbo max.

