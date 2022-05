« Elite » : qui sont les acteurs et personnages qui quittent la série dans la saison 6

Après le choc finale de la cinquième saison de « Elite » et l’annonce de les cinq nouveaux étudiants arriveraient à Las Encinas dans la sixième tranche de la série espagnole Netflixl’une des questions les plus répétées parmi les fans du drame jeunesse est de savoir quels personnages seront exclus de l’intrigue et, par conséquent, quels acteurs de la distribution originale diraient au revoir à la production.

Apparemment, dans le dernier épisode du sixième volet de la fiction créée par Carlos Montero et Darío Madrona, le départ de Samuel, un personnage joué par Itzan Escamillaest imminent car il a subi une grave attaque de Benjamin.

Bien que les adeptes deÉlite« avait encore un peu d’espoir, l’acteur de 24 ans a déjà confirmé son départ, tout comme l’a Omar Ayusoqui jouait Omar Shanaa, le frère de Nadia et partenaire d’Ander (Arón Piper).

LES ACTEURS ET PERSONNAGES QUI QUITTER « ÉLITE 6″

1. Omar Ayuso (Omar Shanaa)

Le 19 avril, Omar Ayuso a annoncé qu’il ne ferait pas partie de la sixième saison de « Élite» et il lui a dit au revoir avec un message sur ses réseaux sociaux. « Mon premier et dernier cliché sur ce qui a été le voyage émotionnel le plus important de ma vie, jusqu’à présent. Dans une image, l’enfant excité et anxieux, dans l’autre l’enfant pas si excité encore plus excité et beaucoup plus anxieux que lorsqu’il a commencé”.

Il a également ajouté : «ELITE, on se doit tellement que je pense qu’il vaut mieux le laisser tranquille. Merci à toutes les personnes qui m’ont tenu la main au début de cet étrange chemin qui est déjà le mien, dans lequel j’espère que nous nous reverrons de nombreuses fois. merci Omar, on s’est donné beaucoup de vie et beaucoup de guerre xd le spectacle doit continuer !”

Omar (Omar Ayuso) et Rebeka (Claudia Salas) à la fin de la cinquième saison de « Elite » (Photo : Netflix)



2. Itzan Escamilla (Samuel Garcia)

À travers le compte officiel de «Élite« Twitter a annoncé le départ de Itzan Escamilla avec un texte tendre accompagné de plusieurs images. « C’est comme ça qu’on l’a rencontré et c’est comme ça qu’on s’est dit au revoir», peut-on lire dans la publication.

De son côté, le jeune acteur qui a donné vie à Samuel en cinq saisons et deux nouvelles, a fait ses adieux à son personnage dans la série des Netflix en publiant sur son compte Instagram officiel une image de son uniforme au-dessus d’un portemanteau.

Pour le moment, le départ d’autres acteurs n’a pas été confirmé, mais une autre option est Claudia Salasqui joue Rebeca, appartient à la distribution originale du drame jeunesse et est immergé dans d’autres projets, tels que la série originale d’Atresmedia « La Ruta ».