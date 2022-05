« Outlander » : les questions auxquelles la saison 7 doit répondre

La septième saison de « Outlander » a été confirmé en mars 2021, a commencé le tournage le 6 avril 2022, et selon l’actrice Caitriona Balfe, qui joue Claire, dans une précédente interview avec NumériqueEspioncela prendrait environ 13 mois, soit jusqu’en mai 2023.

Après que le sixième opus ne comportait que huit chapitres, en raison de problèmes de tournage pendant la pandémie, la nouvelle saison comptera 16 épisodes. « Ce que nous avons fait, c’est prendre les quatre épisodes que nous aurions tournés [para la sexta temporada] et maintenant nous les avons au début de la septième saison, donc la septième saison sera une saison de 16 épisodes», a expliqué Balfe au média susmentionné.

Pour l’instant, les fans du drame historique de Starz Ils se demandent ce qui va se passer dans la septième saison de « Étranger», Screen Rant a donc partagé une liste de questions auxquelles le nouvel opus doit répondre.

LES QUESTIONS « OUTLANDER 7 » DOIVENT RÉPONDRE

1. Claire s’en sortira-t-elle avec le procès ?

À la fin de la sixième saison de « Étranger», Richard Brown et son comité de sécurité arrivent pour arrêter Claire pour le meurtre de la fille de Tom Christie, Malva. Cependant, en raison des tensions politiques croissantes dans les colonies, le plan de Brown pour trouver un juge pour un procès ne se déroule pas comme prévu.

Pendant ce temps, Jamie, avec Ian et John Quincy Myers, se préparent à sauver Claire, qui est emprisonnée à Wilmington et, si elle est reconnue coupable, sera condamnée à la pendaison. Arriveront-ils à la libérer ? Compte tenu de l’expérience qu’ils ont des évasions, il est probable qu’ils atteindront leur objectif.

Claire a été emprisonnée et pourrait être condamnée à la pendaison dans la saison 7 de « Outlander » (Photo : Starz)

2. Comment sera le retour de William ?

William Ransom, le garçon qui a été laissé sous la tutelle de Lord John après la mort de Genève, reviendra en tant que soldat britannique qui pourrait apporter quelques complications à Jamie Fraser. La personne chargée de donner vie à ce personnage dans sa version adulte est l’acteur Charles Vandervaart.

Pour William, Jamie est simplement la personne qui l’a accompagné dans ses premières années et qui lui a appris certaines choses, comme monter à cheval. Va-t-elle découvrir que Jamie est son père biologique ?

Charles Vandervaart dans le rôle de William dans la septième saison de « Outlander » (Photo : Starz)

3. Qu’adviendra-t-il du bébé de Brianna et Roger ?

Dans la sixième saison de « Étranger”, Brianna tombe enceinte de son deuxième enfant. Le nouveau bébé naîtra-t-il en bonne santé ? Dans les livres de Diana Gabaldon, Brianna donne naissance à une fille nommée Amanda, qui est née avec une anomalie congénitale critique. Est-ce que la même chose se produira dans la série ? Starz?

Brianna et Roger auront un autre enfant dans la septième saison de « Outlander » (Photo : Starz)

4. Qu’adviendra-t-il de la relation entre Lizzie, Kezzie et Josiah ?

Le bonheur de cette famille particulière est menacé lorsque dans l’avant-dernier épisode du sixième épisode, Lizzie révèle qu’elle est enceinte, mais elle ne sait pas si l’enfant est de Keziah ou de Josiah. Pour remédier à la situation, Jaime organise une cérémonie pour lier Lizzie à Kezzie. Mais elle n’est pas disposée à abandonner Josiah car elle l’aime aussi et croit que les jumeaux sont une âme divisée en deux, alors elle trompe Roger pour qu’il célèbre une autre union à la main.

Dans « A Breath of Snow and Ashes », le couple de trois se marie de la même manière que dans « Étranger», et plus tard, ils élaborent un plan pour éviter le scandale : Lizzie raconte à tout le monde qu’elle a épousé Kezzie et que Jo ne vit qu’avec eux. Ils vivent heureux avec plusieurs enfants.

Lizzie et les jumeaux Beardsley vivent heureux ensemble à la fin de « Outlander » (Photo : Starz)

5. Qu’est-il arrivé à Mme Bug ?

Mme Bug est l’une des employées de confiance de la famille Fraser, mais après ce qui s’est passé à la fin du précédent épisode de la série Starz, elle s’est échappée de la Grande Maison pour sa sécurité et pour trouver de l’aide. Dans les romans de Diana Gabaldon, elle et son mari deviennent les adversaires des Fraser et surtout du jeune Ian.