Après la séparation de Christina, Ant Anstead dit que 2020 avait «  quelques points positifs  »

Ant Anstead et Christina Anstead étaient l’un des couples les plus aimés de la famille Discovery Network. Ant en tant qu’hôte de Concessionnaires Wheeler et Christina en tant que designer d’intérieur de Flip ou Flop. Le couple a également partagé certains de leurs moments de vie à la maison sur HGTV’s Christina sur la côte. Cependant, les choses se sont interrompues en septembre 2020 lorsque Christina a annoncé qu’elle et Ant s’étaient séparées.

Ant et Christina Anstead | Tommaso Boddi / Getty Images

Qu’a dit Ant Anstead?

Ant a été ouvert avec ses luttes de chagrin après sa séparation avec Christina. Après l’annonce, Ant a commencé à aller dans un groupe de prière pour faire face à sa nouvelle vie.

«J’ai rejoint un groupe de prière pour tous les hommes. Nous nous réunissons tous les mardis soirs. Ils ont été formidables », a-t-il partagé sur Instagram après qu’un fan a suggéré la religion.

Des semaines plus tard, il a également publié sur Instagram qu’il avait commencé sur un problème de «reprise de rupture» qui l’a aidé à changer sa vie.

«Je suis maintenant au jour 30 et je dois dire que cela a été une bouée de sauvetage pour moi», a-t-il publié sur ses histoires Instagram. « Si quelqu’un d’autre en a besoin, FAITES-LE! »

À la fin de 2020, il a reçu de jolis messages de ses fans sur les réseaux sociaux. Récemment, un en particulier a attiré l’attention de Ant après que le disciple lui ait suggéré de poursuivre sa carrière à la télévision.

« Parfois, les choses se terminent, donc de meilleures choses peuvent commencer », a répondu le fan. «Vous êtes une personnalité magnétique et vivante et vous devriez conclure un accord pour un certain type d’émission de télévision. Votre présence à l’antenne était charmante et agréable. Ne disparaissez pas sous les feux de la rampe, mais rallumez votre propre lumière.

« C’est super gentil, » répondit Ant au beau message de son fan. «Je fais en fait TROIS nouvelles émissions de télévision au moment où nous parlons. 2020 a quelques points positifs. Malgré le chaos, des choses passionnantes à venir en 2021. »

Ant Ansted confirme qu’il quitte « Wheeler Dealers »

La vie pour Ant en 2020 était pleine de changements. Peu de temps après sa séparation de Christina, il a annoncé qu’il quittait son émission Concessionnaires Wheeler qu’il hébergeait depuis 2017. Cependant, ce n’était pas entièrement une mauvaise nouvelle car il a également déclaré qu’il avait pris en charge trois nouveaux projets.

«Mon temps sur Concessionnaires Wheeler a pris fin alors que le spectacle retourne au Royaume-Uni », a annoncé Ant sur Instagram. «Je passe fièrement la clé à la légende qui est [Priestley] et je reste chez moi en Californie pour me lancer dans TROIS nouvelles émissions de télévision. «

Ant n’a pas révélé quand ses nouvelles émissions seraient diffusées à la télévision, mais il a tease de rester à l’écoute de son flux Instagram pour plus de détails.

«Merci à tous ces fans de voitures (et non-fans de voitures) pour ces années de soutien et de plaisanterie», a poursuivi Ant. «Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli! Ça a été un tour.

Ant Anstead | Allen Berezovsky / Getty Images

Ant aime interagir avec ses fans sur les réseaux sociaux et partager toutes les activités qu’il mène au quotidien. Il a passé beaucoup de temps avec son petit fils, Hudson, qu’il co-parents avec Christina. Les vidéos adorables de son bébé en pleine croissance sont trop mignonnes et les fans adorent regarder le lien père-fils.