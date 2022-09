Ronaldo : c’est le meilleur du documentaire de Cristiano sur Netflix

Netflix

Le documentaire de Cristiano Ronaldo est arrivé sur Netflix, où il passe en revue les moments les plus importants de sa scène professionnelle et personnelle. Quel était le meilleur ?

Cristiano Ronaldo Il est l’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps et a récemment accepté de raconter son histoire dans un documentaire qui est venu au service de streaming Netflix jeudi dernier, le 1er septembre. Ces dernières années, les athlètes ont été dans le viseur des cinéastes en ayant surmonté des histoires et des étapes personnelles qui les ont menés à la victoire, comme dans le cas des Portugais.

Il s’agit de la production 2015 réalisée par Anthony Wonke, en collaboration avec les sociétés de production On The Corner Films, We Came et Mediapro. Nous y verrons un bilan de sa carrière jusqu’à l’année mentionnée, depuis son enfance en faisant ses premiers pas au Sporting de Lisboa jusqu’à ce qu’il devienne une star mondiale à Manchester United. Avec tous les trophées obtenus dans le club anglais, il a été transféré au Real Madrid, où il obtiendrait son titre le plus désiré, selon ses propos.

+Quelle est la meilleure chose à propos du documentaire sur Ronaldo ?

Au cours de ces 80 minutes, le titre emmène les téléspectateurs dans la tête de Christian, qui est une personne complètement ambitieuse du côté sportif, mais dans sa vie personnelle, il montre un certain contraste. En soi, on n’est pas face à un grand documentaire qui se démarque cinématographiquement, on dirait même qu’il n’a pas d’aspects positifs depuis sa réalisation, mais ça marche pour le connaître sous un nouveau jour.

Outre les clips de ses buts et célébrations avec des trophées à la main, qui ne sont pas très différents d’une vidéo YouTube, le plus remarquable est la possibilité de faire partie de son intimité et de ses liens familiaux. Comme nous le savons, il entretient une excellente relation avec sa mère, Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, mais des secrets sont révélés sur son père, José Dinis Aveiro, décédé en 2005.

D’autre part, nous avons plus que des moments spéciaux du footballeur avec son fils aîné, Cristiano Ronaldo Jr, dans son étape scolaire accompagnant son père dans chacun des moments en dehors du football. Comme nous l’avons mentionné, le documentaire Ronaldo Il ne se distingue pas pour être un titre efficace dans son intégralité, mais il maintient l’équilibre positif de voir l’idole sans les flashs des caméras.

