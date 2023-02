Morgan Freeman et Laurence Fishburne s’associent pour le remake anglais de The Little Bedroom

Morgan FREEMAN et Laurence Fishburne s’associent pour le remake anglais de La petite chambre avec Kate Mara. Le trio devrait jouer dans le remake du film de 2010 La Petite Chambre. Le Hollywood Reporter rapporte que le duo iconique Stéphanie Chuat et Véronique Reymond s’associera à nouveau en tant que scénariste-réalisateur du film.





Ce sera le deuxième film de Morgan Freeman à participer car il avait déjà été confirmé pour jouer le rôle du méchant du film Canonnier. Le remake anglais de The Little Bedroom participera également au prochain European Film Market qui se tiendra à Berlin pour trouver des acheteurs potentiels. Les ventes seront gérées par Sierra/Affinity. Gary Foster et Russ Krasnoff devraient produire le film par le biais de la société de production Krasnoff/Foster Entertainment en partenariat avec le producteur du film original, Vega Film.

Stéphanie Chuat et Véronique Reymond portent leur vision audacieuse sur grand écran

IMDB

Le producteur Gary Foster estime que le duo emblématique Stéphanie et Véronique est le meilleur duo pour gérer le projet. Il a déclaré: «Je suis très heureux de travailler avec Stéphanie et Véronique sur The Little Bedroom. Ce sont des cinéastes talentueux qui apportent non seulement une vision cinématographique audacieuse à leurs films, mais une profonde compréhension du personnage. En travaillant avec des acteurs de classe mondiale : Morgan, Kate et Laurence, je suis enthousiasmé par le film spécial qu’ils vont faire. »

Le film a été initialement écrit et réalisé par Stéphanie Chuat et Véronique Reymond en 2010. C’était le premier film du duo, et ils vont refaire le film en anglais cette fois. Le couple a dirigé de nombreux projets dans le passé, leur dernier film était le film d’entrée suisse pour les Oscars 2021, Locarno. Le couple a également assisté à un festival l’année précédente avec Ma petite soeur qui mettait en vedette l’actrice Nina Hoss pour le Festival international du film de la Berlinale 2020. Ils ont une prochaine série Netflix intitulée Transatlantique.

Selon The Hollywood Reporter, le synopsis se lit comme suit : « La petite chambre suit John, dont le cœur s’est affaibli avec l’âge, mais bat toujours avec une indépendance obstinée. Il refuse d’accepter le projet de son fils Michael de l’installer dans une maison de retraite, et il n’acceptera pas non plus l’aide de Rose, son infirmière à domicile. Mais après une mauvaise chute, John est finalement obligé de compter sur Rose – dont le cœur brisé a autant besoin de soins et de guérison que le sien. Au fur et à mesure qu’une amitié se forge, ils s’aident mutuellement à trouver la force et la paix pour passer à autre chose. «