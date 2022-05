La dernière session de Freud à la star Anthony Hopkins dans le rôle de Sigmund Freud

Le vétéran par intérim oscarisé Anthony Hopkins jouera Sigmund Freud dans son prochain rôle majeur. Selon The Hollywood Reporter, un nouveau projet révélé à Cannes, surnommé La dernière séance de Freud, mettra en vedette Hopkins en tête. Matthieu Brown (L’homme qui connaissait l’infini) réalise avec un scénario écrit par Mark St. Germain (Le comité Dieu), inspiré de la pièce originale du même nom de Germain.

« Au-delà de ma propre curiosité intellectuelle et de mon penchant pour cette pièce, il y a une profonde reconnaissance de l’importance et de l’opportunité incroyables de ce film », a déclaré Brown à propos du long métrage dans un communiqué. «Nous vivons à une époque tellement polarisée idéologiquement, où chacun est coincé dans sa propre tribu, sans véritable dialogue. Je veux faire un film pour tous les publics qui soit émouvant, stimulant et créatif. Un film qui pose les grandes questions, tout en interrogeant ce qui est au cœur de la condition humaine : l’amour, la foi et la mortalité.

Aucun autre membre de la distribution n’a encore été annoncé. Le plan est de commencer le tournage du film fin 2022 à Londres après avoir acheté le projet aux acheteurs du marché de Cannes. Vous pouvez lire le synopsis officiel de La dernière séance de Freud au dessous de.

« À la veille de la Seconde Guerre mondiale et vers la fin de sa vie, La dernière séance de Freud voit Freud (Hopkins) inviter l’auteur emblématique CS Lewis pour un débat sur l’existence de Dieu. Explorant la relation unique de Freud avec sa fille lesbienne Anna et la romance non conventionnelle de Lewis avec la mère de son meilleur ami, le film mêle passé, présent et fantasme, sortant des limites de l’étude de Freud dans un voyage dynamique. »

Anthony Hopkins est toujours aussi fort à 84 ans







Pendant des décennies, Anthony Hopkins a été l’un des acteurs les plus vénérés d’Hollywood. L’année dernière, il a établi un nouveau record en tant que personne la plus âgée à remporter l’Oscar du meilleur acteur aux Oscars pour sa performance acclamée dans Le père. Il apparaît régulièrement dans d’autres films et sera présenté dans le prochain drame The Son aux côtés de Hugh Jackman, Laura Dern et Vanessa Kirby.

Au début de l’année, Hopkins a publié une vidéo souhaitant à tous bonheur et bonne santé à l’approche de 2022. Il a pris un moment pour réfléchir à sa vie et à sa carrière, se demandant pourquoi il est toujours là tout en restant reconnaissant pour sa vie.

« Nous vaincrons et nous serons en meilleure santé et meilleurs », a déclaré Hopkins. « Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Ma vie a été assez extraordinaire. Je ne peux m’en attribuer le mérite car c’est un mystère pour moi. J’ai juste de la chance d’être en vie. Tout ce que je peux dire, c’est que je sais très peu. J’ai appris quelques leçons, peut-être, en cours de route. Mais, finalement, je sais très peu, sauf que la vie est en cours et que ce n’est pas une répétition. C’est l’événement, être vivant. Juste être vivant. «

Encourageant les autres à essayer d’être plus positifs cette année, l’acteur a ajouté : « Si c’est possible, nous le faisons tous, arrêtons de gémir, de nous plaindre et de blâmer. Voyons juste si nous pouvons nous réunir. Ayons juste une belle vie. Éduquez nos jeunes des prochaines générations pour éliminer le blâme et la honte et tout ça. Allons-y et vivons. Nous sommes tous des créatures imparfaites. J’ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d’erreurs. J’ai appris quelques choses au fil des ans. »









